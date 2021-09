TIDLIGERE HELSEMINSITER: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han vil stoppe en utvidelse av abortgrensen som går helt til uke 22.

Støre tar avstand fra SVs abortkrav

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover at han vil sette ned foten for SVs ønske om å utvide abortgrensen til uke 22, som er grensen for levedyktighet.

Arbeiderpartiet vil utvide abortgrensen til 18 uker, mens SV vil ta det til 22 uker.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at kvinnen selvbestemmelse må stå i sentrum – og sier at dagens system ikke er godt nok i TV2s partilederdebatt som avholdes i Oslo nå.

Han avviser at han kan gå med på SVs krav.

– Setter du ned foten på 22 uker, spør TV2s programleder Arill Riise.

– Ja, det gjør jeg, sier Støre.

Høyre-leder Erna Solberg forsvarte dagens nemdsystem.

– Det at vi har en nemnd har fungert godt. De legger vekt på kvinnens situasjon, det skal de etter loven gjøre, og de er ofte et veldig godt hjelpemiddel for kvinner i en vanskelig situasjon. Det er noen kvinner som ikke liker at de har måttet møte i nemnd, andre opplever at det har vært positivt, blant annet på grunn av press fra partner og familie, sier Solberg.

Frp-leder Sylvi Listhaug kritiserer SVs forslag om å fjerne nemdene.

– For kort tid siden ble det født et barn i Storbritannia i uke 21. Det betyr at vi kan åpne opp for abort på et tidspunkt hvor man kan redde liv. Jeg synes det er grotesk, sier Listhaug.

SV-leder Audun Lysbakken reagerer på retorikken til Sylvi Listhaug i abortdebatten.

– En av grunnene til at det viktig å bruke innestemme i denne debatten er at en skal vise respekt for de kvinnene og de familiene som har vært i eller er i den vanskelige situasjonen det er med en senabort, sier Lysbakken.

Han sier at en del får det til å høres ut som det ikke foregår aborter i uke 19 eller 21, som han sier det gjør.

– Jeg vil ha meg frabedt en del av den språkbruken som kommer fra Listhaug her for eksempel, sier Lysbakken.

Han sier at SVs forslag ikke vil gi flere senaborter, men flytte makt til kvinnen.

KRITISERTE SOLBERG: SV-leder Audun Lysbakken.

Nektet å svare

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ble utfordret på hans personlige abortstandpunkt fire ganger - og nektet å svare.

– Kan du ikke vær så snill svare om du personlig er for eller mot, spør programleder Riise til slutt.

Ropstad svarte ikke på spørsmålet, men sier at KrFs som parti ønsker en mer restriktiv abortlov og færre aborter.

SV-leder Audun Lysbakken utfordret også Ropstad på om han var for eller mot selvbestemt abort, men fikk heller ikke svar.

– Det blir ikke et flertall neste storting for vårt ønske, men stor sannsynlighet om uke 18 eller uke 22, sier Ropstad.

Refset Solberg

SV-leder Audun Lysbakken gikk fra start rett i klingen på statsminister Erna Solberg da skole var tema i første bolk av debatten.

Høyre krever fire i mattekarakter for de som skal inn på lærerskolen.

– Det er helt meningsløst at motiverte elever ikke kommer inn på lærerutdanningen, sier Lysbakken.

Han sier også at regjeringen avskilter erfarne lærere, ved å kreve videreutdanning.

Erna Solberg svarer at kravet om fire i matte fører til at flere lærerstudenter fullfører lærerutdanningen.

– Nei, vi utdanner drømmelærere. Vi sørger for at drømmelærerne kan gi enda flere god undervisning, svarer Solberg.

– Matte er ikke noe tøysefag, sier hun om firerkravet.

– Nytter ikke med smilefjes

Frp-leder Sylvi Listhaug mener også at vi må stille krav til studenter og lærere.

– Disse vil jo ikke sette krav, sier hun og peker på venstresiden.

– Hvis våre elever skal ut og studere i USA eller England nytter det ikke komme med tresleiva fra sløyden og smilefjeset i karakterboken. Man må faktisk ha karakterer og et system som gjør det mulig å måle hva våre elever har av kunnskap, sier Listhaug.

Statsminister Erna Solberg sier at kravet om fire i matte fører til at flere lærerstudenter fullfører lærerutdanningen – og avviser at de avskilter lærere.

– Nei, vi utdanner drømmelærere. Vi sørger for at drømmelærerne kan gi enda flere god undervisning, svarer Solberg og legger til:

– Matte er ikke noe tøysefag, sier hun om firerkravet.

Debatt i Oslo

TV2 arrangerer den nest siste partilederdebatten før mandagens stortingsvalg.

Debatten avholdes på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Programleder for TV2 er Arill Riise. Det er tre hovedtemaer: skole, ny abortlov og regjeringssamarbeid.