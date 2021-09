STATSMINISTER: Erna Solberg sier at vi må stille krav til lærerne.

Lysbakken refser Høyres firerkrav: − Tom symbolpolitikk

SV-leder Audun Lysbakken refser Erna Solbergs krav om å firer i matte for lærerstudenter og kaller det «meningsløst».

TV2s partilederdebatt startet med skole som tema.

SV-leder Audun Lysbakken gikk rett i klingen på statsminister Erna Solberg, som krever fire for de som skal inn på lærerskolen.

– Det er helt meningsløst at motiverte elever ikke kommer inn på lærerutdanningen, sier Lysbakken.

Høyre krever også videreutdanning av lærere, som allerede er utdannet som lærere.

Lysbakken mener at det er en falitterklæring at vi har lærermangel i Norge.

– Og så avskilter vi i tillegg erfarne lærere. Hun avskilter drømmelærere, sier Lysbakken.

PARTILEDER: SV-leder Audun Lysbakken og spinndoktor Siri Gjørtz.

– Nytter ikke med smilefjes

Statsminister Erna Solberg sier at kravet om fire i matte fører til at flere lærerstudenter fullfører lærerutdanningen - og at kvaliteten på lærerne er god.

– Nei, vi utdanner drømmelærere. Vi sørger for at drømmelærerne kan gi enda flere god undervisning, svarer Solberg og legger til:

– Matte er ikke noe tøysefag, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener også at vi må stille krav til studenter og lærere.

– Disse vil jo ikke sette krav, sier hun og peker på venstresiden.

– Det nytter ikke med tresleiv i kløyva og smilefjes i karakterboka når du kommer på studier i utlandet, sier hun.

SP-SJEF: Trygve Slagsvold Vedum i godt humør før TV2-debatten.

Debatt i Oslo

TV2 arrangerer den nest siste partilederdebatten før mandagens stortingsvalg.

Debatten avholdes på Deichmanske bibliotek i Oslo.

Programleder for TV2 er Arill Riise. Det er tre hovedtemaer: skole, ny abortlov og regjeringssamarbeid.