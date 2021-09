OSLO: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap).

Opposisjonens coronakor raser mot røde Raymond: − Var det bare tomme ord?

Oslo Høyre beskylder Raymond Johansen (Ap) for å somle med vaksinering av 16- og 17-åringer: – Her er det bare å komme i gang, sier gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Publisert: Nå nettopp

Opposisjonslederen i bystyret viser til at drop-in-vaksinering for disse aldersgruppene først åpner kommende mandag, mens Bergen og Trondheim allerede er i gang.

Oslo Høyre har også hentet frem byrådslederens uttalelse til VG 2. mars om at Oslo har kapasitet til å sette 110.000 vaksinedoser i uken.

– Var det bare tomme ord, hvorfor skjer det ikke? Dette er å holde ungdommen for narr, sier Anne Haabeth Rygg (H) til VG.

17. august var det byrådsleder Raymond Johansen som anklaget Erna Solberg & co. for sendrektighet, fordi beslutningen om å vaksinere 16–17-åringer ikke var fattet.

– Regjeringen somler og kommer med uklare signaler. Vi er klare, sa Johansen til VG.

Dagen etter – 18. august – besluttet regjeringen å tilby vaksine til 16–17-åringene. Oslo kommune åpnet fredag for at innbyggere født i 2004 og 2005 kan registrere seg for vaksinasjon.

Vaksinesenteret i bydelen vil så ta kontakt for å tilby første ledige vaksinetime. Men enkelte bydeler har fulle timebøker denne uken.

KRITISK: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre Anne Haabeth Rygg.

– Få opp farten

Fra mandag åpner vaksinasjonssentrene også for drop-in vaksinering av 16–17-åringer.

– To uker er gått siden regjeringen sa at 16–17-åringer skal vaksineres. Likevel skjer det ikke i Oslo før neste uke. Det fremstår underlig, klarer man ikke organisere dette, spør Rygg.

Hun mener raskere vaksinering ville bety mye for å få ned smittetrykket. Smitten øker særlig blant unge. De fleste smitteklyngene i grunnskolen er registrert i Oslo og Viken.

– Det virker ikke som om det står på antall vaksiner. For tre uker siden var det fare for at 34.000 doser ville gå ut på dato i Oslo. Nå som også alle fra 12 år og oppover skal vaksineres, må Raymond få opp farten, sier Rygg.

Håper på høy dekning

Oslo vil motta nok vaksinedoser i uke 37, fra mandag 13. september, til å vaksinere alle innbyggere født i 2004 og 2005, opplyser kommunen.

31. august hadde 530.000 personer over 17 år i Oslo fått første vaksinedose. Det tilsvarer 87 prosent av befolkningen. Av disse var 432.000 ferdigvaksinert.

I hele Norge hadde 89 prosent onsdag fått første dosen.

Frp vil øke testkapasiteten

Fremskrittspartiet i Oslo oppfordrer også byrådet til å sette opp tempoet på vaksinering av 16–17-åringene, men er vel så opptatt av at testkapasiteten økes:

– Vi ser at det er inntil tre timers køer utenfor testsentrene. Kommunen må sette inn mer personell og åpne flere teststasjoner, sier Aina Stenersen i bystyregruppen til Frp.

Hun leder helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

– Byrådet burde vært mye bedre forberedt på smitteøkning etter sommerferien, særlig blant barn og unge. Hurtigtestene burde vært på plass ved skolestart, sier Stenersen.

Cirka 45.000 tester ble gjennomført på kommunale og privat teststasjoner i Oslo i uke 34, 23.–29. august. 124.000 tester er gjennomført de siste fire ukene.

Flere av hurtigtestene, men ikke alle som tas i Oslo kommune, inngår i tallene.

Mandag blir første dag med massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. 40.000 elever skal nå teste seg to ganger i uken, mandag og torsdag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa til VG at det blir en betydelig avlastning for smittesporerne når elevene kan teste seg hjemme to dager i uken.

Slår tilbake

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo, Robert Steen (Ap), mener kritikken fra Oslo Høyre og Frp er upassende og unødvendig.

– Jeg skjønner at opposisjonen har behov for å komme på banen, men denne kritikken er forfeilet og ganske upassende. Å skulle slå politisk mynt dette, når vi har flere hundre medarbeidere i Oslo som står på nærmest døgnet rundt syv dager i uken for å få vaksinert befolkningen er helt unødvendig. Det gjøres en kjempejobb og jeg er utrolig stolt av hva vi får til på kort varsel.

Han viser til at det onsdag ble satt nesten 8000 vaksiner. Han påpeker også at det tok lang tid før de fikk klarsignal fra regjeringen: Først 18. august kom klarsignalet om at vaksineringen av 16 og 17-åringene kunne starte når alle over 18 hadde fått tilbud om vaksine.

– Vi åpnet registreringen raskt, og har allerede begynt å vaksinere. I noen bydeler er opp mot 40 prosent i denne aldersgruppa allerede vaksinert, og tallet kryper stadig oppover. På mandag starter drop-in-tilbud i alle vaksinesentrene, sier Steen.

Byråden sier også at det at 16 og 17-åringene helst skal vaksineres med Pfizer har gitt kommunen utfordringer.

– Dette ønsker vi å følge, men det skaper noen utfordringer ettersom vi har mottatt flest vaksiner fra Moderna den siste tiden, skriver Steen.

Han viser til at testingen i Oslo pågår for fullt, og at de onsdag gjennomførte 9200 tester, noe som er ny rekord.

– Det var ingen signaler fra FHI og Helsedirektoratet eller regjeringen om at vi skulle ha klar massetest ved skolestart. Kommunen er avhengig av hva FHI forespeiler, og de har selv sagt at tallene langt har overgått deres egne estimater.