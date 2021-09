PRODUKSJONSKJELLER: Her laget mannen i 30-årene amfetamin.

Mann produserte 144 kilo amfetamin i kjelleren sin – innrømmet alt i retten

En mann i 30-årene fra Innlandet er dømt til 14 års fengsel for å ha produsert og distribuert over 100 kilo amfetamin. Mannen ga en uforbeholden tilståelse.

Av NTB

I alt produserte mannen 143,8 kilo amfetamin i kjelleren sin i en kommune i Innlandet sammen med flere andre frem til han ble pågrepet i fjor vår.

I tillegg solgte han over 200 kilo amfetamin til en mann på Østlandet og oppbevarte store mengder amfetamin hjemme hos seg selv.

Som VG tidligere har omtalt, avdekket norsk politi produksjonen etter at nederlandsk og fransk politi infiltrerte kommunikasjonsplattformen EnroChat.

Da rettssaken mot mannen gikk i Oslo tingrett i forrige uke, innrømmet han alt og ga en uforbeholden tilståelse.

Mannen ble også dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, paragraf 79c i straffeloven, som innebærer at handlingene skjedde som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Oslo tingrett mener likevel at det at mannen produserte amfetaminet i sin egen kjeller, og at han fraktet den fra boligen og til en mottager, gjorde at han har hatt en svært eksponert rolle.

– En slik eksponert rolle tilsier at tiltalte ikke kan være noen hovedmann, og i tiltaltes favør legges til grunn at han er nederst i hierarkiet i det kriminelle nettverket som bedriver denne produksjonen og distribusjonen av amfetamin, heter det i dommen.

Mannen fikk ett år og seks måneders strafferabatt for tilståelsen, og ble dømt til 14 års fengsel.