STERK KULING: Østlandet opplever kraftige vindkast onsdag kveld.

Kraftige vindkast skaper problemer på Østlandet: − Vær våken og følg med

Mer enn 9000 husstander har vært uten strøm på Østlandet onsdag på grunn av trær som blåser over strømlinjer. Veitrafikksentralen oppfordrer bilister til å være årvåkne mens uværet varer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Vi har sendt ut vindkastvarsel for Innlandet, 15–20 meter per sekund i kastene. Det har vært ganske sterke vindkast, på Lillehammer for eksempel på 18 meter per sekund. På Mjøsbrua kommer vindkastene selvsagt kraftig, på grunn av posisjonen, sier vakthavende meteorolog Trond Lien hos Meteorologisk institutt til VG onsdag ettermiddag.

Det tilsvarer sterk kuling, og på Mjøsbrua har en bilhenger veltet i nordgående retning. Veien er gjenåpnet for trafikk.







Meteorologisk institutts prognoser viser at den kraftige vinden ventes å vare til torsdag kveld.

De oppfordrer folk til å feste løse gjenstander. Det samme gjør 110-sentralen i Oslo.

SPERRET: Veien er sperret mellom Jessheim og Sand. Et tre har falt på veien på grunn av sterk vind, melder en tipser til VG.

– Ha fokus på veien

Politiet i Innlandet har jevnlig fått beskjed om at vindkastene skaper problemer for folk i distriktet deres sier operasjonsleder Stig Folstad Hansen.

– Det blåser jevnt og trutt, og noen av de harde vindkastene tar tak i ting.

Det har ikke oppstått noen person eller store materielle skader så langt, men politiet har fått meldinger om at vinden blåser blant annet takfliser og trær over ende.

Veitrafikksentralen bekrefter at flere veier på Østlandet, Hedmark og i Oppland har blitt sperret av trær de siste timene. Likevel har det ikke oppstått store forsinkelser i trafikken.

– Det blåser fortsatt en del, men det har ikke oppstått noe mer enn små forsinkelser på de mindre veiene, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen.

De har løpende kontakt med entreprenører som håndterer trærne. Key-Nilsen oppfordrer de på veien til å være oppmerksom i kveld.

– Vær våken og følg med. Ha fokus på veien og se fremover, sier hun.

Dovrebanen er fortsatt stengt for togtrafikk mellom Ringebu og Lillehammer. Bane NOR antar det vil vare frem til kl. 04:00 i morgen tidlig.

Frykter flere feil på strømnettet

Morten Schau, kommunikasjonssjef i nettselskapet Elvia, opplyser til VG i 19.30-tiden at rundt 3100 strømkunder er uten strøm for øyeblikket. Ifølge strømbruddskartet til Elvia var på det meste mer enn 9000 husstander fordelt på 22 kommuner på Østlandet uten strøm i 16-tiden onsdag ettermiddag.

Schau forteller at de sterke vindkastene blåser trær og busker over ende som river ned strømledninger.

– Det er ingen «quick fix» for å gjøre det som må gjøres, så noen kunder har gått flere timer uten strøm.

Schau forteller at han forventer at tallet på strømløse kommer til å svinge utover kvelden siden uværet er vedvarende.

– Vi har oppgradert bemanningen inne på våre sentraler og ute så skadene blir behandlet så fort det lar seg gjøre, sier Schau.

– Men vi frykter at vi får en del flere feil.