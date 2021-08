STERK KULING: Østlandet opplever kraftige vindkast onsdag kveld.

Kraftige vindkast skaper problemer på Østlandet

På det meste har mer enn 9000 husstander vært uten strøm i vindkastene på Østlandet onsdag.

Av Kristian Havnes Klemetzen og NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har sendt ut vindkastvarsel for Innlandet, 15–20 meter per sekund i kastene. Det har vært ganske sterke vindkast, på Lillehammer for eksempel på 18 meter per sekund. På Mjøsbrua kommer vindkastene selvsagt kraftig, på grunn av posisjonen, sier vakthavende meteorolog Trond Lien hos Meteorologisk institutt til VG onsdag ettermiddag.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel for kraftige vindkast i Innlandet fylke onsdag. Den kraftige vinden ventes å vare til torsdag kveld.

De oppfordrer folk til å feste løse gjenstander. Det samme gjør 110-sentralen i Oslo.

Veien er sperret mellom Jessheim og Sand. Et tre har falt på veien på grunn av sterk vind, melder en tipser til VG.

Ifølge strømbruddskartet til strømselskapet Elvia har på det meste mer enn 9000 husstander fordelt på 22 kommuner på Østlandet mistet strømmen.

Dovrebanen er stengt for togtrafikk mellom Ringebu og Lillehammer fordi strømledningen er revet ned av trær som har blåst over ende.