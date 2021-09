KRYSSET VEIEN: Den ene moskusen som ble felt på Hjerkinn lørdag – etter at den kom ut av kjerneområdet i nasjonalparken og krysset både E6 og togsporet på Dovrebanen.

Felte to moskuser - hadde krysset E6 og jernbanen

To moskuser ble felt på Hjerkinn på Dovre lørdag. De store dyrene hadde beveget seg ut av kjerneområdet og krysset både E6 og Dovrebanens jernbaneskinner.

Av Frank Ertesvåg

– Vi fikk beskjed om at to moskuser hadde beveget seg ut av moskusens kjerneområde på Dovre fredag kveld. Meldingen gikk ut på at de hadde oppholdt seg i nærheten av E6. Lørdag ble de lokalisert ved Hjerkinnhø og felt, sier Espen Rusten i Statens naturoppsyn til VG.

Det var NRK som først meldte om moskus-vandringen.

– Det er lav terskel for å ta ut moskuser som vandrer ut av kjerneområdet, spesielt ettersom bestanden er stor for tiden, sier Rusten videre.

I fjor felte SNO 40 dyr. Bestandsmålet er på rundt 200 moskuser, noe som har vært overskredet de siste årene.

BLIR MAT: Moskusoksen og -kua hadde en slaktevekt på henholdsvis 112 og 126 kilo på slakteriet på Berkåk i Trøndelag.

– Hvorfor er det et tak på antall moskuser i det store fjellområdet?

– Det er et bestandsmål som er satt av Statsforvalteren i Trøndelag. Noe av forklaringen er at bestanden blir sunnere og det er mindre sykdom med færre dyr. I tillegg unngår vi flere tilfeller av dyr som beveger seg ut av kjerneområdet med en begrenset bestand, sier Rusten.

I sommermånedene arrangeres det moskus-safarier på Dovre, og de skuelystne deltakerne får tydelig beskjed om å ikke komme nærmere moskusene enn 200 meter.

KRAFTIG OG RASK: Moskus fotografert på Dovre. Den tunge kroppen med kraftige horn og et voldsomt nakkeparti kan komme opp i 40 km/t.

– Det innebærer en risiko å komme for nærme moskuser. Dyrene har den evnen at de kan angripe dersom de opplever seg truet, sier Espen Rusten.

Moskusene, en fireårig okse og en ku, ble slaktet og levert til et slakteri på Berkåk senere lørdag. Der skal de foredles til menneskemat.

– Jeg har da spist moskuskjøtt, men jeg overlater til andre å beskrive smaken, sier Rusten i Naturoppsynet.