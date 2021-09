UOPPKLARTE DRAP: Tina Jørgensen ble drept i 2000. Birgitte Tengs ble drept i 1995. Kan disse sakene nå gå mot en oppklaring med politiets nye funn? Foto: PRIVAT

Tengs-siktet i tidligere avhør: − Den som har gjort dette må være klin kokos

KARMØY (VG) Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er ikke et nytt bekjentskap for politiet. Han går igjen i flere tips og avhør i både Tengs- og Jørgensen-etterforskningen.

Publisert: Nå nettopp

Allerede fire dager etter at tenåringsjenta fra Karmøy ble funnet drept lørdag 6. mai 1995, dukket navnet hans opp i det første konkrete tipset. Siden dukker navnet hans opp med jevne mellomrom i det som har blitt to ikonisk uløste drapssaker i Norge.

Også faren til Birgitte Tengs’ fetter tipset politiet konkret om mannen som nå er pågrepet. Det skjedde i 2004 og i 2013. I tillegg er det også skrevet flere rapporter der mannen er omtalt som moduskandidat.

Men veien frem til onsdagens pågripelse har vært lang.

De første tipsene

** 10. mai 1995: Fire dager etter drapet på Tengs, tipser Jorunn Øpsen politiet om mannen som angrep henne i 1990. Angrepet var seksuelt motivert, og hadde innslag av vold. Mannen ble dømt til sikring for denne voldssaken.

** 11. mai 1995: En lensmannsfullmektig skriver en rapport på dette overgrepet fra 1990.

** 26. mai 1995: En lensmann tipser om mannen og viser til at han kjører en grønn bil. Et vitne mener å ha sett Tengs lene seg inntil en grønn bil natten hun forsvant.

** 25. mai 1996: Nok et tips internt i politiet i forbindelse med en pågripelse av mannen dagen før. Denne meldingen peker på mye sedelighet og voldstendenser.

** 12. oktober 1996: Ytterligere tips om mannen fra en kvinne som jobbet på Haugesund politikammer.

Det første avhøret

De mange tipsene til tross: Det skulle gå syv måneder før mannen ble kalt inn til avhør – 4. desember 1995.

I avhøret forteller den nå drapssiktede mannen at han har fulgt med på sakene om Birgitte Tengs og at han stort sett har lest det som har stått i avisene. Han sier videre at det er helt forferdelig det som har skjedd med jenta og mener at fyren som har gjort dette må være «helt klin kokos i hodet som kan gjøre noe slikt».

Nå – 26 år senere – mener politiet at det er han selv som står bak drapet. Etter det VG kjenner til har politiet sikret seg DNA fra Tengs’ benklær som kan knyttes til mannen.

Fredag denne uken ble det også klart at politiet mistenker ham for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. De to sakene etterforskes nå sammen.

Det andre avhøret

Drøyt et år senere, 8. desember 1996, kalles han inn til et nytt avhør. Denne gangen vil politiet ha en mer detaljert forklaring.

Mannen avviser også nå all kjennskap til Birgitte Tengs, bortsett fra at han sier at han kjente en som kjente henne. I avhøret går han gjennom hva han gjorde da Tengs ble drept. Også her plasserer han seg bort fra alt som gjør at han potensielt kan knyttes til noe drap: Han er i Haugesund, og drar hjem til Skudeneshavn på nattetid lørdagen 6. mai i to- halv tretiden.

I dette avhøret samtykker han at politiet han ta en blodprøve av ham. Blodprøven ble tatt, men VG er ikke kjent med resultatet fra denne blodprøven.

les også Opplysninger til VG: Fant DNA som kan knyttes til siktede på Birgittes klær

Omtalt i rapporter

I 1998 dukker mannens navn opp i en politirapport som ble skrevet etter ordre fra førstestatsadvokat Harald Grønlien. Målet var å lage en oversikt over etterforskningsskritt foretatt mot navngitte personer i Tengs-saken. I rapporten ramses alle tipsene som har kommet inn, overgrepet i 1990 og avhørene av mannen opp. Det konkluderes med:

«Det finnes ikke opplysninger som knytter NN til Birgittes person, omgangskrets eller åstedets nærområde».

Mannen vies betydelig oppmerksomhet i en rapport skrevet av privatetterforsker Harald Olsen i 2000. Han var hyret inn av fetterens familie for å bevise hans uskyld.

«Jeg kan ikke se at NNs opplysninger i politiavhør er kontrollert mot vitner. Heller ikke mot hans foreldre, haikere som han skal ha tatt med den kvelden, eller i det hele tatt kontrollpunkter opp mot det han forteller.»

– Virket veldig nervøs

Fem år etter drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy, forsvinner Tina Jørgensen (20) i Stavanger. En måned senere blir hun funnet drept i en kum. Helgen hun forsvinner, er mannen i Stavanger. Det har han selv sagt i avhør.

Han ble først avhørt nesten et år etter drapet – 3. juli 2001, på bakgrunn av et tips. Han blir blant annet spurt ut om en bilkrasj med en taxi – muligens samme kveld som Tina forsvant. Også taxisjåføren blir avhørt, og forteller om en nervøs mann som svettet mye.

Taxisjåføren husker at «motparten» virket veldig nervøs og husker han svettet en del. Taxisjåføren trodde imidlertid dette hadde med kollisjonen å gjøre og tenkte egentlig ikke mer over det, står det i avhøret.

les også Han fant Tina for 21 år siden: – Var ikke forberedt på å finne henne

Også flere andre personer blir avhørt for å sjekke mannens alibi, men det går nesten 12 år før neste avhør. Etterforskningen er nå gjenopptatt, og politiet ønsker ytterligere forklaring fra mannen.

Han må forklare seg om forholdet sitt til en ekssamboer og han blir spurt om temperamentet sitt, tidligere straffbare handlinger og igjen hvor han var den helgen Tina Jørgensen forsvant.

I forbindelse med gjenopptagelsen blir også fetterens far avhørt. Sønnen hans ble altså dømt – og frikjent for drapet på Birgitte Tengs. Bakgrunnen er at faren ved to anledninger, i 2004 og i 2013, tipset Stavanger-politiet konkret om mannen som nå er siktet. Han har også tipset politiet om andre moduskandidater.

les også Rettsmedisiner: – Begge hadde samme type skader

Avsluttet som alibikandidat

Også tidligere sekretær på politikammeret i Haugesund, Grete Strømme, ble avhørt av politiet i forbindelse med gjenopptagelsen. Hun har engasjert seg på vegne av fetteren, og har skrevet en rapport som omhandler mannen som nå er siktet.

Politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik ledet gjenopptagelsen av Tina-saken i 2013. Samme år skrev han avslutningsrapporten. Der ble den nå drapssiktede mannen omtalt:

NN er avhørt to ganger og vi har avhørt flere vitner opp mot ham. Ettersom NN er bosatt på (...) har vi snakket med kollegaer i Haugesund, bl.a. opp mot Birgitte saken. Ut fra en samlet vurdering, har vi kommet frem til at han avsluttes som alibikandidat.

Nå er han altså siktet for drapet på Tengs og mistenkt for drapet på Jørgensen.

VG har sendt spørsmål til politiet om tipsene politiet fikk om mannen som nå er siktet. De sier de ikke har anledning til å svare på spørsmål før mandag.