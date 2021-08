KRITISK: Bjørn Tore Godal er sterkt kritisk til Vestens engasjement i Afghanistan. Godal var utenriksminister for Arbeiderpartiet fra 1994–1997, og forsvarsminister fra 2000–2001.

Tidligere utenriksminister med knallhard Afghanistan-kritikk

Bjørn Tore Godal, som ledet Afghanistanutvalget, sier at USA og Vesten har mislyktes i Afghanistan. – Krig og utvikling går dårlig sammen, sier han.

Publisert: Nå nettopp

– NATO egner seg til å verne demokratier, ikke til å skape dem med militære midler, sier Bjørn Tore Godal til VG.

Han var Norges utenriksminister fra 1994–1997 og forsvarsminister fra 2000–2001. I tillegg ledet han Afghanistanutvalget som i 2016 kom med en utredning av Norges engasjement i Afghanistan.

Nå kommer han med en knallhard dom over USAs og Vestens innsats i Afghanistan gjennom 20 år.

– Demokrati- og samfunnsbygging har aldri vært NATOs primære oppgave. Sikkerhetspolitikk er det. Det er ikke bare NATO, men USA og Vesten som har mislyktes i demokratibygging i Afghanistan.

Har alliert seg med skurker

– Grunnen til det er at sikkerhetspolitikk har vært det primære målet, og derfor har man alliert seg med alle som er motstandere av Taliban, blant annet flere som historisk har blitt sett på som skurker i områder. Det viktigste har vært å samle en allianse mot Taliban, og et regime som inkluderer så mange belastede miljøer får ikke troverdighet.

– Er dette et nederlag for NATO?

– Jeg vil ikke snakke om NATO, men om den USA-ledede alliansen. Det er USA og de allierte som har utformet strategien, og det som har skjedd i Afghanistan har vært USAs opplegg med støtte fra alle som vil være med, også Norge. NATO bør holde seg til sikkerhetspolitiske oppgaver. De som gikk inn trodde at USA visste hva de drev med, noe de ikke gjorde.

RAPPORT: Bjørn Tore Godal (i midten) ledet Afghanistanutvalget som i 2016 avga sin rapport om Norges sivile og militære innsats i Afghanistan. Her tar daværende utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) imot rapporten.

– Krig og utvikling går dårlig sammen

– Det er et nederlag for Vesten og alle som har deltatt i koalisjonen, men det er ikke spesifikt for NATO. Feilen ligger i at man satset på demokratibygging og krigføring samtidig. Krig og utvikling går dårlig sammen, sier Godal.

Han sier at alle har vært innstilt på å trekke seg ut av landet.

– Problemet er at man ikke hadde en trepartsavtale i forkant, altså ikke en avtale med Taliban og den afghanske regjeringen. Det så USA bort fra, for de var mest opptatt av å få folk ut.

– Afghanistan betyr et historisk brudd

Henrik Thune, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, tror det som skjer vil få endringer for NATO geografisk.

– Jeg tror ikke dette kommer til å bety mye for NATO som en forsvarsallianse i og for Europa i det lange løp. Men det Afghanistan kommer til å bety, tror jeg, er at NATO kommer til å krympe tilbake til Europa og europeiske nærområder, sier Thune.

Han sier han tror at NATO kommer til å måtte bli mer en tradisjonell allianse, slik den var før ideen om såkalte «out of area»-operasjoner vokste frem mot slutten av 90-tallet.

TROR PÅ HISTORISK BRUDD: Henrik Thune, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og tidligere direktør ved Norsk Senter for Internasjonal Konfliktløsning (NOREF).

– På den måten betyr Afghanistan et historisk brudd. I befolkningen i Europa vil man finne lite støtte for at NATO bør ta på seg oppgaver utover europeiske sikkerhet. Det er også veldig vanskelig å se for seg at NATO i overskuelig fremtid igjen skal ta på seg store operasjoner utenfor egen områder. Eller ha økende globalt fokus, slik ønsket blant annet fra USA har vært de siste årene, sier Thune.

Vil ha kritisk gjennomgang

Han sier det er all mulig grunn til kritisk å gjennomgå NATOs øvrige aktiviteter utenfor Europa, som treningen av sikkerhetsstyrker i Irak.

Det irakiske regimet er i likhet med det tidligere regimet i Kabul i betydelig grad et papir-regime. De væpnede konfliktene i landet er ikke løst. Og effekten og betydningen av NATOs aktiviteter er derfor høyst usikker, sier Thune.