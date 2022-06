VANN-TRØBBEL: De høye strømprisene og lav fyllingsgrad i vannmagasiner, som Møsvatn, kan ende med at LO-kongressen kan vedta at det skal innføres restriksjoner.

LO-kongressen: Kan bli flertall for eksportstopp av kraft

YOUNGSTORGET (VG) Kraftopprørerne på LO-kongressen erkjenner at de vil tape de fleste slagene, men tror det kan bli flertall for å redusere eksporten av kraft hvis vannmagasinene er så tomme som i dag.

– Vi har et realistisk forhold til hva det er mulig å få til, men har tro på at det kan være mulig å få flertall i noen saker, sier mangeårig LO-tillitsvalgt, Boye Ullmann, som sitter i arbeidsutvalget i Industriaksjonen (IA).

Han følger kongressen på bakerste benk, som observatør.

HAR HÅP: Boye Ullmann sier strømprisen kan bidra til at det blir flertall for å regulere krafteksporten.

Og er en av dem som har ørene langt nede i LO-grasrota; som fanger opp hva det er mulig å få flertall for.

– Stor forbannelse

– Det er så stor forbannelse over de høye strømprisene at jeg tror det er mulig å få flertall for et forslag om at vi ikke skal eksportere strøm når fyllingsgraden er så lav som nå, sier han.

Et av forslagene kongressen skal votere over fredag er:

«Fyllingsgrad i vannmagasinene må reguleres slik at det ikke er netto krafteksport over utenlandskablene når fyllingsgrad er under det normale for årstiden».

Tidligere konsernsjef i Hydro og olje- og energiminister for Sp, Eivind Reiten, tok til orde for noe av det samme i VG torsdag.

– Skjer ingenting

Ullmann tror det også er mulig å få flertall for at det skal settes i gang elektrifisering av norsk sokkel med havvind.

– Regjeringsplattformen gir grønt lys, men det skjer ingenting, sier han.

KORT: Boye Ullmann sier Norge må bruke gassen som et forhandlingskort.

Et annet hett tema er de to siste utenlandskablene som er lagt, til Tyskland og Storbritannia.

– Vi håper å få gjennomslag for reforhandling av Tysklands- og Englands-kablene, men erkjenner at det blir vanskelig. Men det er håp om å få støtte for at kabelavtalene må reguleres bedre.

– Unikt forhandlingskort

Han sier det er et kort Norge må spille på.

– Norge har et unikt forhandlingskort i gassen vår, som Europa vil ha mest mulig av. Men vi opplever at Støre står med lua i hånden i møte med Tyskland og EU.

Andre kilder sier det er lite realistisk å få flertall for reforhandlinger om kablene.

Pensjon

Ullmann sier de også vil kjempe for dette forslaget:

«LO vil si nei til direktiv og forordninger som hindrer Norge å senke kapasitet for eksport over utenlandskabler dersom det er nødvendig for å sikre strømpriser norsk industri kan leve med».

Han nevner en annen sak som ikke dreier seg om energi, men om pensjon: Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, som skal endres de neste årene.

– For å sikre at flere får full opptjening, foreslås det at opptjeningstiden reduseres til 20 år, sier Ullmann.

Erkjenner store tap

Han erkjenner at det ikke er realistisk å få støtte for en rekke radikale forslag:

Nei til EØS-avtalen.

Makspris på strøm og to prissystem.

Bryte med EUs energibyrå, Acer.

Si nei til EUs fjerde energipakke.

FREDAGS-SPENNING: Torsdag ettermiddag var signalene fra redaksjonskomiteene på LO-kongressen – som VG har fanget opp – at LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre trolig ikke går på noen store smeller i de store og viktige sakene. Men det har skjedd overraskelser før og voteringen fredag vil fortelle om det er riktig.

– Vi mener Norge hverken er tjent med Acer eller den fjerde energipakken, men vi risikerer nok å ikke få flertall for å si nei til dem. Jeg vil advare: Når regjeringen ikke leverer godt nok på strømpriskrisen, risikerer vi at Erna Solberg kommer tilbake, sier Ullmann og viser også til bensinpriser opp mot 30 kroner.

Går mot oljekompromiss

Begrensning av leting etter olje- og gass blir en het potet. Helt stans, er ikke realistisk å få flertall for.

Forbundet Handel og Kontor har foreslått følgende: «Norge må følge FNs klimapanel og la deler av våre fossile petroleumsressurser ligge urørt.»

LO i Oslo går lenger:

«En måte å nå klimamål på er å slutte å lete etter mer olje når vi allerede har funnet mye mer enn vi kan ta opp.»

Kompromiss

Kilder sier at det trolig ender med en mer forsiktig formulering, som LOs største industriforbund, Fellesforbundet, kan leve med.

ADVARTE: Statsminister Jonas Gahr Støre advarte LO-kongressen onsdag om å fatte radikale vedtak knyttet til kraftkablene til utlandet.

Det blir fremholdt at arbeidet i redaksjonskomiteene hittil har vist at det trolig ender med kompromisser i de fleste av de store sakene, blant annet innenfor energi og pensjon.

Innstillingene skal være ferdig fredag morgen klokken åtte og voteringene starter 1020.

Maktfordeling under press

Tradisjonelt har det vært en maktdeling i LO, hvor industriforbundene har hånden på rattet i industrirelaterte saker, mens forbundene i offentlig sektor får styre på egne felt.

Men med klimakrise og det grønne skiftet, har det blitt mer legitimt for forbundene i offentlig sektor å «blande seg inn» i saker i privat sektor.