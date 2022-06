SAMTRENER: Søkerlandene Sverige og Danmark deltar i luftkamp-øvelser over Midt-Norge. Dette bildet fra en tidligere øvelse, viser fra venstre en svensk Jas 39 Gripen, en finsk F18 og en norsk F16.

Nå øver svenske og finske kampfly over Norge

Kampfly fra Nato-søkerlandene Sverige og Finland flyr nå i norsk luftrom i en større luftoperasjon, sammen med styrker fra Norge og andre Nato-land.

Publisert: Nå nettopp

Øvelsen startet torsdag morgen. Øvingsområdet er mellom Møre og Nordland.

Dette er den første samtreningen mellom militære styrker fra Finland, Sverige og Norge, etter at de to landene leverte formelle søknader om Nato-medlemskap for to uker siden.

Rolf Folland, generalmajor og sjef for Luftforsvaret, beskriver operasjonen som en avansert samvirkeøvelse, hvor også fartøyer og landstyrker deltar. I denne øvelsen flyttes ikke flyene til norske baser, men flyr til og fra basene i hjemlandet.

– Det unike med slike operasjoner i luften er fleksibiliteten og evnen til å bevege seg hurtig til et øvingsområde, sier Folland til VG.

– Vi kan raskt samle store flystyrker i luften over et område. I fremtiden vil de fire landene i Norden har til sammen nær 250 kampfly. Det er en formidabel styrke, legger han til.

TETTERE SAMARBEID: Rolf Folland er sjef for Luftforsvaret.

Grå periode

Flere samøvelser mellom Nato-land og søkerlandene er på gang inn i den «grå perioden» fram til Sverige og Finland oppnår fullt medlemskap i forsvarsalliansen.

Nato-landene i nord, Norge, Danmark og Island, har forsikret de to søkerlandene om støtte - også militært - dersom det blir nødvendig fram til medlemskapet er avklart.

Statsminister Jonas Gahr Støre har sagt at Norge klare til å bistå «med alle nødvendige midler» hvis Finland og Sverige blir angrepet før de formelt blir Nato-medlemmer

I dagens aktivitet deltar om lag 45 fly, opplyser Luftforsvaret. I tillegg til kampfly, skal tankfly, overvåkningsfly som Nato’s AWACS kontroll- og varslingsfly, og Hercules transportfly på vingene over Midt-Norge.

Felles operasjonssenter

– Vi kommer stadig tettere på hverandre. I mange år har kampfly fra Norge, Sverige og Finland, og ofte også fra Danmark, trent sammen. Nå ser vi på hvordan dette samarbeidet kan utvikles videre, etter at landene har søkt om medlemskap i Nato, sier Rolf Folland til VG.

– Vi er enge om å utvikle samarbeidet ytterligere i tiden som kommer. I tillegg til å møtes for å trene sammen, ser vi på muligheten for å bruke hverandres baser. Vi diskuterer også muligheten for å etablere et nordisk luftoperasjonssenter, sier sjefen for Luftforsvaret.

Denne øvelsen ledes fra det norske luftoperasjonssenteret på Reitan utenfor Bodø, og Natos luftkommando i den tyske byen Ramstein.

USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia og Danmark deltar også i øvelsen i Midt-Norge.

Forsvaret etablerer seg nå med en norsk offiser som liaison til det svenske forsvarets hovedkvarter i Stockholm, og vurderer å gjøre det samme i Finland. Svenske og finske offiserer er allerede på plass på Reitan, i det norske forsvarets operative hovedkvarter.