VESTLANDET: NHO-sjef Ole Erik Almlid, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er tirsdag på Vestlands-turne.

Støre om riking-strid: − Ikke opptatt av å «ta noen»

LEIRVÅG (VG) NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer på LO-sjef Peggy Hessen Følsviks uttalelser «om å ta de rike». Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha rettferdige skatter, men lover at han ikke er opptatt av å «ta noen».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk lørdag ut i VG og fortalte en plan for hvordan «de skal ta de rike», knyttet til skatt og andre ordninger LO mener de rike nyter godt av.

Hun trakk blant annet frem formuesskatten, som hun mener må skrus til ytterligere.

– De rikeste står i gjeld til vanlige folk. Det er payback-time. Nå skal vi ta de rike, sa hun.

Følsvik understreket at hun ikke er ute etter å ta de rike, bare for å ta dem, men fordi økningene i de rikes formue er en viktig årsak til at det har blitt større økonomiske forskjeller i Norge.

Tirsdag innledet hun en tur til Gulen og Hyllestad kommuner i Vestland fylke, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Blant annet til Equinor Hywind Tampen og Havyard Leirvik.

Info LO-lederens skattekrav 1. Øke formuesskatten 2. Utrede ulike former for selskapsbeskatning ment for vekst, herunder fritaksmetoden og opsjonsskatteordningen. 3. Utrede hvorvidt dagens system for eiendomsskatt er utdatert. 4. Innføre omvendt kredittfradrag som lovet i Hurdalsplattformen 5. Utrede hvordan digitale tjenester skal skattlegges i landet der tjenesten leveres. Ikke opphavsland. 6. Senke terskelen for å kildebeskatte. 7. Avvikle avtaler med skatteparadiser/lavskattland. 8. Gjennomgå Norges bilaterale skatteavtaler. 9. Fjerne advokaters sterke taushetsplikt ved skatterådgivning. 10. Utvide opplysningsplikten ved skatterådgivning. 11. Jobbe internasjonalt for å heve den vedtatte minsteskattesatsen for selskaper. Vis mer

– Unødvendig

NHO-sjefen legger ikke skjul på at han reagerer på hennes budskap: Både form og innhold.

– Jeg synes ordbruken er unødvendig, men det får stå for LOs egen regning, sier han.

– Så er vi uenige om å øke skatten norsk næringsliv betaler på blant annet lagerbygg, maskiner og annen arbeidende kapital, men som utlendinger slipper å betale.

– Akkurat nå

Almlid sier at i omstillingen Norge står overfor, er det viktig med norske eiere som har rammevilkår de kan leve med.

UENIGE: NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggen Hessen Følsvik diskuterer rikinger mens de sitter på flyet til Bergen.

– Er det et tidspunkt vi trenger kapitalsterke eiere over hele landet, er det akkurat nå. Vi skal gjennom en stor omstilling, kutte utslipp, bygge havvind, skape flere jobber og nye næringer. Da trenger vi de små- og mellomstore eiermiljøene vi har i dette landet. Det er bra for Norge, og det er bra for norske arbeidstagere.

Viser til skatteutredning

NHO-sjefen viser ellers til at det er nedsatt et skatteutvalg ledet av Ragnar Torvik som skal se på det norske skattesystemet.

– Det skal vi lese nøye når det kommer, sier Almlid.

PÅ TUR: Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik er på tur sammen.

Støre: – Ikke opptatt av å «ta noen»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er enig med LO-lederen i at forskjellene må utjevnes mellom fattige og rike.

– Det norske spleiselaget bygger på et rettferdig skattesystem og vi har fortsatt en jobb å gjøre for å sikre en bedre fordeling. Det skjer delvis gjennom skattesystemet, sier Støre.

Han sier at skattesystemet har to avgjørende oppgaver i tillegg.

– Det ene er å sikre inntekter til velferdsstaten og å stimulere til investeringer.

SOLBRILLE-LØS: Jonas Gahr Støre klarte seg uten solbriller på fergekaia tirsdag, i motsetning til både LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Bør de rike betale mer skatt for å få ned forskjellene i Norge?

– Jeg er ikke opptatt av «å ta noen». Vi mener at systemet må bli mer omfordelende, noe vi også har nedfelt i Hurdals-plattformen. Legitimiteten til skattesystemet er at alle ser at det er godt balansert.

– Hva synes du om at hun sa at «nå skal vi ta de rike»?

– Jeg bruker mine uttrykk og det er at vi skal ha et rettferdig skattesystem som har legitimitet ute i folket.

– Du er en formuende mann; du er en av dem LO-lederen «skal ta»?

– Åtte år under den forrige regjeringen, hvor det ble gitt lettelser til folk med høye inntekter og formuer, bidro til å øke forskjellene i landet. Det er ikke bra for tillit og samarbeid i samfunnet. Så de med sterke skuldre kan bidra mer.