FEIRER MED SOMMERBAD: August Braarud Mestad (25) (t.v.) og Jørgen Timenes (25) har levert masteroppgavene sine og feirer dette med et pinsebad på Huk fredag ettermiddag. Gjennom helgen kan været friste mange nordmenn til en dupp i sjø og vann.

Nå blir det knallvær: Venter 25 grader i pinsehelgen

Bor du i Sør-Norge kan du dra frem grillen, og se frem til deilig vær gjennom langhelgen. Bor du i nord sier meteorologen at pinsen kan være tiden for å snurre i gang den TV-serien du ennå ikke har rukket se.

Jostein Matre

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Ring – Ring – Ring

– Hei, du snakker med vakthavende.

– Hei, det er fra VG her. Kunne du hjulpet meg å fortelle leserne våre hvordan været blir i pinsen fra nord til sør?

– Ja, det kan jeg få til.

– Så fint. Skal vi starte i nord og jobbe oss nedover da?

– Vi kan begynne fra Trøndelag og nedover.

– Den er god. Hvordan blir det fra i kveld av og gjennom langhelgen?

– I dag blir det litt regn de fleste steder i Sør-Norge. Et lite dryss av regn altså. Ikke store mengder, og det klarner opp utover kvelden. Det eneste er at Sørlandet komme til å få det ganske så fint uten nedbør.

– Og hva med temperaturene?

– På Sørlandet kan de få like i overkant av 20 grader allerede i kveld. Oppover kysten mot Oslofjorden kan det også komme opp i 17–18 grader. Resten av Sør-Norge får like over 10 grader, særlig langs kysten. Det blir opp mot 15 andre steder, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen.

Enkelte steder på Østlandet, langs grensen til Sverige, er det i løpet av fredagen riktignok utrygt for torden

– Det blir knallfint, altså

Men det er fra lørdag meteorologen virkelig snakker vær av typen hageliv, grilling, utepils og kanskje en aldri så liten dukkert for de ivrigste.

– Det blir knallfint, altså, sier hun.

Så godt som hele Sør-Norge får sol og sommervær. Og ikke minst deilige temperaturer mange steder. Fra Østlandet og nedover mot Sørlandet snakker vi opp til 25 grader enkelte steder.

– Notodden er et sånt sted det ofte blir veldig varmt når det først kommer sol. Der kan de nok få slike temperaturer, sier Skjervagen.

Langs kysten på Vestlandet blir det riktig nok ikke like varmt selv om solen skal skinne. Der blir det bare 10–15 grader. Enda litt mer uheldig er de som måtte befinne seg mellom Sognefjorden og Trøndelag. De må nemlig forvente nedbør på kvelden.

Men når søndagen kommer kan de smile litt under skyggeluen igjen. Utover dagen blir det nemlig fint for de aller fleste i Sør-Norge. Om enn ikke like varmt som lørdag.

– Men fremdeles over 20 grader mellom Østlandet og Sørlandet, påpeker statsmeteorologen.

... men vi har ikke sett på Nord-Norge ennå

Og selv om det kan ventes noen lokale regnbyger blir 2. pinsedag også en strålende dag i den søndre delen av vårt langstrakte land.

– Alt i alt blir det en kjempefin mandag også. Og da stiger til og med temperaturene langs vestkysten. Vi snakker opp mot 18 grader mange steder.

– Dette høres jo ut som en strålende pinse for mange.

– Jo, men vi har ikke sett på Nord-Norge ennå, ler Skjervagen.

Og når vi gjør det, skjønner vi at det gode været som har vært nord i landet de siste dagene er på hell, selv om fredagskvelden byr på temperaturer over 15 grader de fleste steder.

– Men så blir det kaldere i løpet av lørdagen. Da blir det mellom ni og 13 grader. Det kommer også mer nedbør. Særlig rundt Helgelandskysten.

– Så da kan jeg «mobbe» kompisen min i Sandnessjøen ettersom vi her i Oslo endelige igjen får bedre vær enn de får oppe hos han da?

– Hehe ... Ja, det kan du.

UTEPILSVÆR: Store deler av Sør-Norge får vær som kan gjøre det fristende med et aldri så lite glass, eller tre.

Shorts vs. genser

Og den «mobbingen» kan fortsette 1. pinsedag, skal vi tro Skjervagen.

– Også søndagen blir ganske regnfull i nord, så da er det bare å finne frem et brettspill, eller en god TV-serie og kose seg med det og noe god mat, sier hun.

Helt bekmørkt er det likevel ikke for nordlendingene. Mandagen byr på mye oppholdsvær mange steder, selv om et lavtrykk liggende utenfor Tromsø sniker seg inn med noe nedbør i kveldingen.

Temperaturene blir liggende mellom ni og 13 grader.

– Så ikke veldig varmt, men heller ikke fryktelig kaldt, sier statsmeteorologen, og legger til at det nok blir en liten overgang for de som i noen dager nå har vendt seg til høyere temperaturer.

– Nå får man pakke bort shortsen, og finne frem en god genser, avslutter Skjervagen.

Uansett vær, vind og føreforhold: Ha en god pinse!