Ulv filmet vandrende rundt i Seljord – drepte seks dyr

Én sau og fem lam ble drept av en ulv i Seljord natt til søndag. Charlotte Jonskårs (37) filmet intetanende gjerningsulven.

Bonde Eiliv Bjørge (43) våknet natt til søndag av et leven ute blant saueflokken. Han løp ut og befant seg da ansikt til ansikt med en streifulv.

– Ulven var i saueflokken og drepte sau og lam, sier han.

Ulv er en sjeldenhet i bygda midt i Telemark, og Bjørge sier han ikke engang tenkte tanken da han løp ut.

– Så jeg hadde ikke med meg noe våpen, forteller han.

Info Streifulv Ulv lever stort sett i flokker på tre til et titall dyr, innenfor et fast revir. Men unge ulver forlater flokken når de er omkring ett år, på leting etter en make de kan stifte en ny flokk med, og kan da streife over store områder. Vis mer

Bonden gikk mot ulven, mens han skrek til den og veivet med armene.

– Da skvatt han ut av flokken, kikket på meg, men så fortsatte han å ta lam. Jeg ba kona komme ut med våpen. Jeg prøvde å fortsette å jage ham, sier Bjørge.

– Til slutt tok han med seg et lam og tuslet av gårde, sier han.

Saken ble først omtalt av Varden.

Ulven drepte en sau og fem lam. Et av lammene som ble drept. Et av lammene tok ulven med seg, ifølge Bjørge.

Møtte ulven på vei hjem fra utdrikningslag

Også Charlotte Jonskås (37) fikk et møte med ulven i Seljord, i et veikryss halvannen kilometer unna gården.

Krysset ligger ikke langt unna fotballbanen i bygda – og nær både bolighus og en campingplass.

Vest-Telemark Blad omtalte først Jonskås’ møte med ulven.

– Jeg og en venninne kjørte hjem fra et utdrikningslag da vi kjørte forbi ulven. Vi trodde det var en hund og snudde bilen for å se nærmere på den. Da snudde ulven også og løp mot bilen vår før den plutselig tok en u-sving inn mot en gårdsplass, forteller Jonskås på telefon til VG.

Skien-kvinnen understreker at det var venninnen som kjørte bilen, mens hun selv filmet rovdyret i 23-tiden lørdag kveld.

– Vi var usikre på om det virkelig var en ulv og la videoen ut på Snapchat og Facebook. Jeg har ikke så mye kjennskap til hvordan en ulv ser ut, jeg har aldri sett en før annet enn i dyrepark.

Charlotte Jonskås

Da Jonskås fikk rede på at en ulv i området hadde drept seks sauer, forsto hun at det kunne være samme dyret.

– Måten den løp på, selve ganglaget, var annerledes enn en hund, sier hun.

I et kort glimt opplevde hun også at ulven satte blikket mot bilen, før den bråsnudde og sprang bort.

– Hvordan opplevde du møtet?

– Jeg fikk adrenalinkick. Det var litt skummelt, og litt kult samtidig. En slik opplevelse er ikke vanlig, i alle fall ikke for meg.

Trolig samme ulv

Det var med all sannsynlighet samme ulv Jonskårs og Bjørge så, ifølge Seniorrådgiver Espen Marker i Statens Naturoppsyn

– De to stedene er bare noen kilometer unna hverandre. Vi fikk fire eller fem observasjoner som ble rapportert inn i samme område, sier han.

Det er Statsforvalteren som avgjør hvorvidt det vil bli gitt fellingstillatelse på ulven som en følge av sau- og lammedrapene.

Men Marker sier det allerede er en åpen fellingskvote på én ulv i regionen. Det betyr at ulven eventuelt kan skytes som en del av denne lisensjakten.

Valgte ikke å skyte

Bonden Bjørge forteller at kona hans på et tidspunkt kom ut med et våpen, men at han valgte ikke å skyte.

– Jeg fikk våpen, og da kunne jeg skutt. Men det sitter ganske langt inne for meg. Det er et vepsebol å stikke hånden nedi, med all stigmatiseringen som følger med ulvespørsmålet, sier han.

Og fortsetter:

– Jeg hadde skutt om jeg hadde tenkt jeg måtte gjøre det, men jeg vurderte det som at han var på vei vekk, så da lot jeg ham gå.

Eilev Bjørge utenfor gården i Seljord, hvor sauene beiter bare hundre meter fra huset. Bjørge har omkring 120 sauer og 250 lam på gården.

Holder sauene inne om natten

Bjørge sier han savner nyanser i ulvedebatten – og er i utgangspunktet tilbakeholden med å uttale seg om den, fordi frontene fort blir steile og tonen hard.

– Jeg er naturmann og friluftsmann i tillegg til å være sauebonde. Jeg er ikke totalt motstander av ulv. Men når de kommer så nært og det blir en dyretragedie, og de er et sted der regjeringen har sagt at de ikke skal være, så ønsker jeg ikke at ulven skal gå rundt hushjørnet her. Det skaper en veldig uro, det gjør det, sier han.

Og legger til:

– Jeg ønsker en god forvaltning. Da må vi kunne leve med dyr på beite på innmark uten å gå rundt med angst.

Han har i natt måttet holde sine omkring 120 sauer og 250 lam inne på låven, og sier han vil gjøre det samme igjen i natt.