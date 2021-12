SKYGGESIDEN: Mer tid inne og færre arenaer med trygge voksne kan ha konsekvenser for barn i usikre situasjoner, mener politidirektør Benedicte Bjørnland.

Frykter tiltak vil gå utover barna: − Viktig at man er klar over risikoen

En etterretningsrapport skaper bekymring for politidirektøren. Den viser at smitteverntiltak kan øke handlingsrommet for vold og overgrep.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det vi har vært, og fortsatt er bekymret for, er vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn.

Det forteller politidirektør Benedicte Bjørnland til VG om kriminalitetsbildet i Norge nå.

I politiets siste etterretningsrapport som ser på hvilke utfordringer som er ventet, er det noe som stikker seg klart ut:

– Disse nylig innførte tiltakene kan gi økt handlingsrom for familiemedlemmer til å begå vold og overgrep mot familien sin.

Ifølge Bjørnland begrunnes prediksjonen med at isolasjon, psykisk uhelse, rus, arbeidsledighet, og trang økonomi kan føre til økt konflikt i hjemmet

– Som politi har ikke vi noen mening om tiltakene, men vi synes det er viktig at man er klar over risikoen her, poengterer hun.

En av seks

Politidirektøren er spesielt bekymret over en rapport fra Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra den første nedstengingen i 2020.

Omkring en av seks ungdommer i alderen 13–16 år fortalte om minst en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt. 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang under nedstengingen, ifølge rapporten.

– Det er et betydelig tall, og det som fremkommer her er urovekkende. Det sier meg jo at skole og fritidsaktiviteter, de arenaene der barn får en lomme hvor de kan treffe trygge voksne og får en pause fra et anspent familieliv er viktig.

UROLIG: Politidirektør Benedicte Bjørnland.

I den samme rapporten fra NKVTS kommer det også frem at over fem prosent av ungdommene som deltok i studien hadde opplevd seksuelle krenkelser og overgrep på nett for da skolene var stengt.

– At barn er hjemme og ikke på skolen gjør at de er mer på nettet, og det er barn som også utsettes for seksuelle overgrep på nett. De er mer sårbare for det, rett og slett fordi de er der mer.

Bjørnland sier det beste man som forelder kan gjøre er å være nysgjerrig på hva barna foretar seg på nett.

– Det kan være et vanskelig tema for barn å prate om, så det er viktig at voksne spør og bryr seg litt ekstra, og ikke bare tenker at alt er greit.

Lover millionhjelp

Hva som skjer i norske hjem når samfunnet stenger ned og familier tvinges sammen er også noe som bekymrer barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Smitteverntiltak har en skyggeside, det er derfor vi så langt som mulig prøver å skjerme barn og unge. Vi har prøvd så langt det går å opprettholde de tilbudene som kan holde åpent uten at det blir smittevernfaglig uforsvarlig, slik som ungdomsklubber, men mye blir stengt, sier Toppe.

KOMMER MED PAKKE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) håper å få med seg Stortinget på å legge inn 78 millioner kroner til kompenserende tiltak.

Hun sier videre at tiltakene som er innført kan bidra til økt ensomhet, mer isolasjon hjemme og at barn og unge som allerede har det vanskelig får det verre.

– Vi vet fra før at krisen rammer skjevt.

Toppe forteller at regjeringer derfor vil iverksette kompenserende tiltak, for å redusere belastningen og bedre tryggheten til dem som har det vanskelig.

– Når det gjelder barn, og unge og andre sårbare grupper spesielt, vil regjeringen legge fram en proposisjon for Stortinget så raskt som praktisk mulig om en tiltakspakke på 78 millioner kroner.

Blant tiltakene de ønsker å bevilge penger til er støtte til sosiale aktiviteter for sårbare grupper i regi av frivilligheten, å styrke hjelpetelefoner for barn og foreldre, og til tiltak for å forebygge vold og overgrep.