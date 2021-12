HØYT GAP: En pasient testes for coronaviruset i Soweto i Sør-Afrika tidligere i desember, da omikronvarianten først hadde blitt dominerende i landet.

Nye studier tyder på at omikron kan gi mildere sykdom enn delta

Risikoen for sykehusinnleggelse med omikron kan være 30–70 prosent lavere enn delta. Likevel mener forskerne at helsevesenet kan bli overbelastet.

Tidlige data fra Sør-Afrika har indikert at omikronvarianten kan gi mildere sykdom. Selv om smittetilfellene økte raskt, fulgte ikke sykehustallene etter som tidligere i pandemien.

Likevel har virologer vært forsiktige med å tolke disse dataene i påvente av flere studier.

Onsdag ble imidlertid resultatene av tre studier om sykdomsforløpet ved omikronsmitte publisert. Samtlige indikerer at omikron gir lavere risiko for sykehusinnleggelse.

40 prosent mot delta. En analyse gjennomført av Imperial College i London viser en redusert risiko for sykehusinnleggelser (på mer enn ett døgn) påmot delta.

minst 70 prosent lavere av det den var med delta. Ifølge en sørafrikansk studie var risikoen for sykehusinnleggelse ved omikronsmittelavere av det den var med delta.

omkring 60 prosent lavere enn ved delta. En studie ved universitetet i Edinburgh antyder at risikoen for innleggelse med omikron erenn ved delta.

OBS! Studiene er ikke fagfellevurdert, som betyr at den ikke er kvalitetssikret av et annet fagmiljø.

Men det er fortsatt to ubesvarte spørsmål:

Gir omikronvarianten faktisk mildere sykdom, eller virker den mildere enn delta på grunn av den høye immuniteten i befolkningen?

Vil omikron likevel føre til sprengt kapasitet i helsevesenet fordi mange flere vil bli syke samtidig på grunn av stor spredningsevne?

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere påpekt at risikoen for alvorlig sykdom må være betydelig lavere for at det skal veie opp for problemet med større smittespredning. Hvorvidt det er tilfelle er fortsatt vanskelig å si noe sikkert om.

Dette sier studiene:

England:

En ny engelsk studie viser at de som er smittet av omikron har 40–45 prosent mindre risiko for å bli innlagt på sykehus én natt eller mer, som følge av omikronsmitte, i forhold til de som er smittet av deltavarianten.

Undersøkelsen er basert på en gjennomgang av alle positive PCR-tester mellom 1. og 14. desember i England.

– Vår analyse viser tegn til en moderat reduksjon i risikoen for sykehusinnleggelse ved omikronvarianten sammenlignet med delta-varianten, sier Neil Ferguson, en av forskerne bak studien.

DOBBELDEKKER: En passasjer med munnbind om bord en av Londons ikoniske busser.

I rapporten understrekes det at alle med to vaksiner eller mer, fortsatt er godt beskyttet mot sykehusinnleggelse med omikronvarianten, til tross for at beskyttelsen mot å bli smittet er betydelig redusert.

– Gitt den høye spredningsevnen til omikronvarianten, er det fortsatt fare for at helsevesenet kan bli overbelastet dersom antall omikron-tilfeller fortsetter å vokse like hurtig som vi har sett de siste ukene, sier Ferguson.

Sør-Afrika:

Sørafrikanske forskere har sett på risikoen for sykehusinnleggelse med omikron sammenlignet med delta nå, og sammenlignet med deltabølgen fra april til november i år.

Risikoen for innleggelse med omikron sammenlignet med delta nå er redusert med 70–90 prosent. Risikoen for å bli mer alvorlig syk er lik for pasientene etter de er innlagt på sykehus.

Mens risikoen for innleggelse med omikron sammenlignet med risikoen for innleggelse med deltavarianten i april-november er redusert med 40–80 prosent.

Forskjellene kan forklares med en høyere immunitet i befolkningen nå, både på grunn av vaksinasjon og tidligere gjennomgått infeksjon.

VAKSINER PÅ JUL: I Cape Town kan befolkningen møte opp for å få sin dose fra en «Vaxi Taxi» – altså en ambulanse i rollen som «vaksinetaxi».

– Det er vanskelig å skille mellom den høye immuniteten i befolkningen eller om det skyldes en redusert evne til å fremkalle alvorlig sykdom, skriver forskerne.

Skottland:

Forskerne i Skottland har sett på 15 sykehusinnleggelser som skyldes omikronvarianten, frem til 19. desember.

VENTER PÅ STIKKET: Også i Skottland håper man vaksinene skal være nok til å bekjempe omikronbølgen. Her ved et vaksinasjonssenter i Edinburgh.

Dette er funnene i den skotske studien: