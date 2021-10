Ung mann skutt på Stovner – jager en eller flere gjerningspersoner

STOVNER (VG) Det pågår nå en intens politijakt etter en skyting på åpen gate i Oslo.

En ung mann ble mandag kveld skutt i magen i Oslo. Han ble funnet rett over veien for politistasjonen på Stovner.

– Klokken 21.18 fikk politiet melding om at en person var skutt. Når vi kommer frem finner vi en person skutt i magen på parkeringsplassen. Vi jager nå en gjerningsmann, sier Svein Arild Jørundland, politiets innsatsleder på stedet.

– Er det en eller flere gjerningspersoner?

– Det kan jeg ikke svare på, det vet jeg ikke.

Jørundland forteller videre at de har betydelige ressurser på stedet og i lufta i søket.

– Åstedet, der han er funnet og der vi tror han er skutt, er sikret og der jobbes det godt. Vi har nå sperret av og forsøker å sikre området. Vi snakker med vitner, undersøker om det er videoovervåking, og andre spor i jakten på gjerningsmannen, sier innsatslederen.

Jørundland sier de per nå ikke vet noe om foranledningen for skytingen.

– Vi undersøker om mannen tilhører det kriminelle miljøet i Oslo. Vi har noen spor vi følger, men mer enn det vil jeg ikke si nå, sier han.

Han understreker at det ikke er noen grunn til å være bekymret for publikum i området, og begrunner det med det store politioppbudet.

Den unge mannen som ble skutt er fraktet til sykehus.

Hørte et smell

– Jeg var hjemme og skulle egentlig ut å handle. Så hørte jeg et ganske høyt smell, sier Henrik Haugetun.

Han bor rett ved, og sier han egentlig ikke tenkte så mye på det da det smeller litt i helgene.

– Men det er ikke vanlig med smell midt i en ukedag. Så kom jeg ned og ser det er mye politi både her og der.

Haugetun forteller at smellet han hørte var høyere enn vanlig.

– Jeg hørte det veldig godt. Det var et veldig høyt smell.

– Hvordan oppleves det å få det så tett på der du bor?

– Det er veldig ekkelt. Det har aldri hendt her før mens jeg har bodd her, sier han.

De siste ukene og månedene har det vært en rekke skyteepisoder i hovedstaden, og i underkant av ti personer er skutt på litt over to måneder.

I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt og drept ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo.

Politiet uttrykte tidligere denne måneden forståelse for at folk er bekymret for de hyppige skyteepisodene. De har sagt at de tar skytingen på største alvor, men at de ikke ser noen sammenheng mellom dem.