ETT AV TO: Politiet mener mannen ble skutt i en undergang. Han blir funnet skadet på andre siden av veien fra Stovner politistasjon. 1 av 6 Foto: TORE KRISTIANSEN

Ung mann skutt på Stovner – ingen pågrepet

STOVNER (VG) Det pågår fortsatt en intens politijakt etter en skyting på åpen gate.

Publisert:

En ung mann ble mandag kveld skutt i magen i Oslo. Han ble funnet rett over veien for politistasjonen på Stovner.

Det var klokken 21.18 politiet fikk melding om at noen var skutt.

– Når vi kommer frem finner vi en person skutt i magen på parkeringsplassen. Vi jager nå en gjerningsmann, sier Svein Arild Jørundland, politiets innsatsleder på stedet.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen sier til VG klokken 23.33 at det for politiet fremstår som at den unge mannen ble skutt i en undergang ved Fossumveien.

– Vi jobber på to åsteder, det ene er der vi mener vedkommende ble skutt, og det andre er der han ble funnet. Begge disse områdene er sikret, og vi foretar åstedsundersøkelse på begge disse stedene, sier Gulbrandsen.

Politiet søker nå flere steder på og rundt Stovner i jakten etter både personer og gjenstander. Politihelikopteret som tidligere bisto i søk er nå dimittert grunnet krevede værforhold, forteller Gulbrandsen.

– Det er fortsatt mye politi i området, sier han.

Ingen er så langt pågrepet eller navngitt som mistenkt i skytingen. Den unge mannen er til behandling på sykehus for skuddet han fikk i magen.

– Slik det er nå må vi gå gjennom de opplysningene vi har, og i en slik type hendelse får vi mye informasjon på kort tid. Vi må gå gjennom en del av disse opplysningene, så kan det hende det dukker opp navn og adresser som er av interesse, men vi må gå gjennom det, forklarer operasjonslederen.

Innsatsleder Jørundland sa rundt klokken 22 at de per nå ikke vet noe om foranledningen for skytingen.

– Vi undersøker om mannen tilhører det kriminelle miljøet i Oslo. Vi har noen spor vi følger, men mer enn det vil jeg ikke si nå, sier han.

Han understreker at det ikke er noen grunn til å være bekymret for publikum i området, og begrunner det med det store politioppbudet.

Den unge mannen som ble skutt er fraktet til sykehus og er til behandling.

Hørte et smell

– Jeg var hjemme og skulle egentlig ut og handle. Så hørte jeg et ganske høyt smell, sier Henrik Haugetun.

Han bor rett ved, og sier han egentlig ikke tenkte så mye på det da det smeller litt i helgene.

– Men det er ikke vanlig med smell midt i en ukedag. Så kom jeg ned og ser det er mye politi både her og der.

Haugetun forteller at smellet han hørte var høyere enn vanlig.

– Jeg hørte det veldig godt. Det var et veldig høyt smell.

– Hvordan oppleves det å få det så tett på der du bor?

– Det er veldig ekkelt. Det har aldri hendt her før mens jeg har bodd her, sier han.

Hør Henrik Haugetun fortelle historien selv:

Aysha Rizwan (21) var ikke vitne til selve skytingen, men opplevde likevel mye av dramaet da hun var på vei hjem fra jobb:

– Jeg gikk av på T-banestasjonen. Da hørte jeg sirener og noen gutter som ropte. Det var noen som ble båret inn i en ambulanse, sier hun til VG.

– Jeg synes det er sykt at det kan skje noe sånt, legger hun til.

Flere skytinger

Siden midten av august har åtte personer blitt skutt i hovedstaden.

I starten av oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Han døde av skadene dagen etter.

En mann er pågrepet og siktet for medvirkning til drap, og to personer er etterlyst internasjonalt for drap eller medvirkning til drap.

– Det er klart at dette tar vi veldig på alvor. Vi vil av og til se flere hendelser med nærhet i tid, uten at det nødvendigvis trenger å bety en eller annen spesiell utvikling, sa Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, til VG i begynnelsen av oktober.