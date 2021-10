NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugalanbdet som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995 bestrider alle anklager om drap som rettes mot ham.

Politiet om nytt DNA-svar i Tengs-saken: − Uventet og sjeldent

Etterforskerne som jobber med drapet på Birgitte Tengs (17) hadde ikke forventet å få et DNA-resultat som kan felle mannen i 50-årene som er siktet for ugjerningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I løpet av de fire siste ukene mottok Sør-Vest politidistrikt svar på de nye DNA-undersøkelsene som er gjort i den over 26 år gamle straffesaken.

Netherlands Forensic Institute (NFI) slår fast at den drapssiktede mannen i 50-årene har en mutasjon i sitt DNA som ingen av hans mannlige slektninger i farslinjen har – og som dermed utelukker siktedes brødre og avdøde far.

– Vi fikk svarene relativt nylig. Det var svar som man ikke hadde forventet. Det var uventet og sjeldent med den type mutasjon som fremstår å være bevist i denne saken. Det var ikke et resultat vi forventet, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Torsdag ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i 12 nye uker.

Han nekter straffskyld for drapet og mener politiet har tatt feil mann.

Fikk hjelp fra danske

Politiet mener at de siste svarene som er tilkommet etterforskningen består av to elementer:

** Analysene som er gjort av den danske statistikeren Mikkel Meyer Andersen. Han har på oppdrag fra norsk politi regnet på den bevismessige vekten av DNA-funnene saken.

I Tengs-saken har dansken ifølge politiet utarbeidet en sakkyndig rapport om betydningen av at det i analysen er gjort treff på 29 STR-markører på Y-kromosomet hos den siktede i Tengs-saken.

«Ifølge analysen er det 95 prosent sannsynlig at det er færre enn 43 personer som har 29 like markører, og alle vil være i samme farsslekt som siktede.», skiver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen, etter at siktedes varetektsfengsling ble forlenget torsdag.

** Resultatene som går konkret på mutasjon i siktedes DNA.

– Det var viktige svar å få, sier politiadvokaten.

OVERRASKET: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt sier til VG at etterforskningen ikke hadde forventet å få et slikt resultat på den nye DNA-analysene som nå foreligger.

– Komplisert og tidkrevende

Sør-Vest politidistrikt har arbeidet med det nye DNA-sporet i over to år, nærmere bestemt siden våren 2019.

I løpet av denne perioden har politiet både jobbet taktisk opp mot den nå drapssiktede mannen i 50-årene og teknisk for å få en bedre forståelse av DNA-funnet de da hadde gjort.

– Jeg kan bekrefte at vi har etterforsket ulike typer taktisk mot siktede, men jeg ønsker ikke å kommentere detaljer rundt denne delen av etterforskningen. Vi har vært tydelig fra starten av at dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, sier Soma.