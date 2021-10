Kongsberg-offer Hanne Englund bisatt: − Hun var som en stor, varm klem

KONGSBERG KIRKE (VG) Familie, venner og Kongsberg-samfunnet tok i dag farvel med en kreativ, varm og leken mor, søster, datter og venn.

Hanne Englund ble 56 år og brutalt revet ut av livet, sammen med fire andre hjemme i Hyttegata, i noen sene ettermiddagsminutter onsdag 13. oktober.

I dag samlet en fullsatt Kongsberg kirke seg for å ta et siste farvel med den avholdte kunstneren, etter tragedien som rammet byen.

FARVEL: Et stort bilde av Hanne Englund slik familien vil huske henne møtte de sørgende på vei inn i kirken.

– Et hjelpende medmenneske

– Det er ikke til å forstå at Hanne, så full av liv, kreativitet, godhet og varme ikke lenger er blant oss. Det går det an å finne noen mening i dette, sa sogneprest Reidar Aasbø i sin minnetale.

Han fortalte om en dyktig kunstner og keramiker og et medmenneske med evne til å se og hjelpe andre.

I mer enn 20 år bodde hun i idylliske Hyttegata i Kongsberg, i et gammelt og sjarmerende hus, som hun og vennene hennes nedla utallige arbeidstimer i.

– Huset ble i seg selv et kunstverk. Her hadde hun både verksted og utsalg, og dette ble et møtested for venner og familie, fortalte sognepresten.

BLOMSTERHILSNER:

Hanne var limet i en stor søskenflokk og i Hyttegata var hun den som bidro til samhold og vennskap. Her ble det arrangert gatefester og sammenkomster både til midtsommer og Halloween og naboene gikk på besøk til hverandre.

– Venninnen Gry, sa det slik: Hun var som en stor, varm klem, formidlet Aasbø.

Å være mamma til Linnea som ble født i 1999 var den viktigste rollen i livet hennes. Hun var også en elsket tante.

– Å komme på besøk og å være i Hannes hus var et eventyr, å ha en tante med den kreativiteten og lekenheten som Hanne hadde, må man nesten ha opplevd for å sette ord på, viderefortalte Aasbø fra en nevø.

– Kul, tøff, sterk og rå

Himmelen hang grå over byens store barokkirke da klokkene tok til å slå for Hanne rett før klokken 13, før kirken samlet seg i fellessang; Cat Stevens «Morning has broken».

– Vi var ikke bare mor og datter, vi var du og jeg, sjelevenner på samme vei. Vi var sammen om livet, sa datteren Linnea, i en nydelig, nær og poetisk minnetale til sin mamma.

Datteren fortalte om en sterk, varm, verdifull og vakker mamma.

– Mamma hadde ro og et komplekst sinn. Et enorm indre liv bak et strålende smil, en dybde som kan sammenlignes med havet. Dere var like du og havet, derfor er kisten din blå, sa Linnea.

I et lite hus, i en rolig gate skapte hun en hemmelig oase med bakhage. Her driftet hun galleriet og plantet et paradis og en magisk skog.

– Du var så kul, tøff, sterk og rå. Du var så morsom og glad og delte latterkuler med meg hver eneste dag. Jeg var blomsten din mamma, du var treet mitt, hele stammen. Sånn var du mamma, kjærligheten selv.

Datteren hyllet mammaen sin for latteren og smilet, men også for hennes evne til å lide og stå igjennom mørke dager.

– Jeg trodde vi delte samme hjerte, samme sjel. døde du så døde jeg. Hele verden sørger deg, og det forstår jeg så godt. Det er varmt å se hvor mye min mamma betydde, sa datteren.

BISETTELSE: Hanne Englunds eget maleri i blåtoner var satt opp ved båren, sammen med blomsterhilsnene fra familie, venner, regjeringen, kommunen og Kongsberg Jazzfestival blant mange andre.

Skulle ut på drømmereisen

Sogneprest Reidar Aasbø fortalte om sjømannsdatteren Hanne som ble født i Haugesund og som vokste opp på Krokstadelva, og som helt siden ungdommen var glad i havet. Hun ble med faren på jobb på cruisebåt i Karibia og jobbet selv på båt i Middelhavet.

– Hanne hadde i mange år en drøm om å være med på en seilas over storhavet, og nå hadde hun nettopp meldt seg på en seilas med «Statsraad Lehmkuhl» over det indiske hav.

Hanne fikk aldri oppfylt drømmen.

– Hun var eventyrlysten, full av ideer og påfunn - og modig som hadde evnen til å gjennomføre drømmene i livet sitt.

Hanne Englund ble 56 år

Hannes bestevenninne gjennom 35 år, Gry, snakket også om reisen over havet som hun så frem til.

– Du skulle seile fra Djakarta og til Madagaskar og hadde kjøpt deg skipssekk og leste deg opp.

De to reiste på festivaler, keramikksymposier og konserter sammen, danset hele natten og oppdro barna sammen som naboer.

– Takk for mørke og lyse dager, for kunsten og kreativiteten og for at du har vært min beste venn og «søster» i 35 år.

Hanne jobbet også for kulturskolen i Kongsberg. Hun tok med seg de unge hjem til keramikkverkstedet sitt og i hagen hennes fikk de være med på raku-brenning, en form for keramikkbrenning.

Hanne Englund drev også sammen med ni andre kunstnere Galleri TIK i Bussedalen.

– Hanne var en fargerik blomst med et stort hjerterom, sa sognepresten.

KUNSTNER: Hanne Englunds egen fargeverden og kunst preget bisettelsen i Kongsberg kirke.

Stor inspirasjon

Hannes Englunds søsken beskrev henne som en trygg havn og en beskytter i tykt og tynt.

Da hun og de eldste søsknene mistet moren deres så alt for tidlig, ble hun den som tok mammarollen.

For sine yngre søsken var Hanne en stor inspirasjon, en som skapte liv og røre, som hadde den smittende latteren og som med sitt kreative vesen også var vannvittig raus.