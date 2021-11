DREPT: Påtalemyndigheten har ment at Jan-Øystein (42) og Silje (29) ble drept på et hospits i Møllendalsveien i Bergen i januar i fjor.

BA: 58-åring dømt til 19 års fengsel for dobbeltdrap i Bergen

En 58 år gammel mann er ifølge Bergensavisen dømt til 19 års fengsel for drapene på Jan-Øystein (42) og Silje (29) i januar i fjor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I tillegg er en 34 år gammel nattevakt på hospitset dømt til 17 års fengsel, mens en 24 år gammel mann er dømt til ni års fengsel i samme sak, skriver avisen.

Det var 13. januar i fjor at Silje Helen Kvandal (29) og Jan-Øystein Ask Hilby (42) ble funnet døde under en presenning i et turområde i Arna i Bergen.

I sin sluttprosedyre fremholdt statsadvokat Benedicte Hordnes at drapene fremstod som en ren henrettelse.

Hun la ned påstand om 20 års forvaring for den tiltalte 58-åringen. For de to andre tiltalte, en 34 år gammel nattevakt og en 24-åring, la hun ned påstand om henholdsvis 20 år og 14 års fengsel.

Dommen er altså mildere enn det aktor ba om.

Les også: Polititeori: Kjørte de drepte til funnstedet i bil

Fraktet til turområde

Påtalemyndigheten mener at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien i Bergen dagen før de ble funnet, og at de deretter ble fraktet til et turområde ved Osavatnet i Arna.

Kun timer før de to ble drept, mener påtalemyndigheten at det hadde vært en konflikt mellom noen av de dømte og de to drapsofrene. Ifølge tiltalen skal to av dem tidligere på lørdagskvelden ha brutt seg inn på rommet til Hilby i tredjeetasje. Her skal de ha slått, sparket og dyttet ham.

FRAKTET BORT: Det var turgåere som fant de to drapsofrene i et turområde ved Osavatnet ved Gullfjellet i Arna. De ble funnet under en presenning.

Deretter skal de tre ha møttes på et rom i hospitsets andre etasje, hvor de hadde en samtale som skal ha endt med at den tiltalte nattevakten skrudde av videoovervåkningen i bygget og henter øks og flere kniver, ifølge tiltalen.

De tre mennene tok seg deretter inn i rommet til Hilby, hvor Kvandal også befant seg.

To av dem, 58-åringen og nattevakten, gikk ifølge tiltalen til angrep med øks og kniv på de to, mens 24-åringen holdt vakt.

– Et beger som var stappa fullt

I retten forklarte 58-åringen, som har erkjent straffskyld for drapet på Hilby, at han er straffedømt i en lang rekke land og at han har vært rusmisbruker store deler av livet.

Han forklarte også at bakgrunnen for drapene var at de to drepte skal ha skyldt ham penger, og at han derfor var veldig sint.

– Jeg er en dømt voldsmann. Jeg kan ikke stå der og la et menneske behandle meg sånn. For meg var det et beger som var stappa fullt, sa han i sin forklaring.

– Det var et beger som, for min del, har gått over alle støvleskaft. Jeg har vært sint mange ganger før, men det har aldri gått så galt, sa han.