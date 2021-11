ANBEFALES: Roar Njie Petajamaa brukte munnbind i fjor vår, før det ble påbudt. I dag er ikke er påbud aktuelt i Oslo, men helsebyråden anbefaler munnbind for å unngå å spre dråpesmitte.

Oslo innfører ikke smittetiltak: − Bruk gjerne munnbind

Helsebyråden i Oslo har en oppfordring til alle som hoster og harker: – Har du grumsete hals, bruk gjerne munnbind for å beskytte andre, sier Robert Steen (Ap).

Publisert: Nå nettopp

Coronasmitten er stigende i Oslo. Samtidig raser RS-viruset blant de yngste, forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner treffer de voksne og influensasesongen er på vei.

– Vi følger utviklingen tett, men ser i dag ikke grunnlag for et sterkt tiltaksregime lokalt i Oslo, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordrer kommunene til å være raske med å innføre målrettede tiltak lokalt, når smitten stiger mot nye rekorder.

Lilten effekt i Trondheim og Tromsø

Trondheim kommune anbefalte munnbind på kollektivtrafikken og på steder der det er vanskelig å holde avstand. Oppfordringen har hatt begrenset gjennomslag.

Trondheim vil gjennom helgen se om innbyggerne følger råd om å begrense nærkkontakter og bruke munnbind. Hvis ikke, kan kraftigere tiltak bli aktuelt.

Heller ikke i Tromsø har slike anbefalinger hatt ønsket effekt. Kommunen vil tirsdag vurdere påbud om munnbind, bare bordservering og antallbegrensning på arrangement.

BYRÅD: Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

110 kommuner har stigende smittetrend, blant dem Oslo.

– Smittetallene i Oslo er definitivt høye. Det er nok også mørketall, altså smitte vi ikke fanger opp, som følge av at TISK-regimet er tatt ned, sier Steen.

TISK var strategien om testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

– Mer smitte om høsten

Samtidig understreker helsebyråden hva han mener er viktig å huske:

– Smitten er sterkest blant barn under 12 år, som ikke har fått tilgang på vaksine. Og spredningen er ikke like farlig som for et halvt år siden, da vaksinedekningen var lavere.

Steen sier at oppblomstringen er som forventet.

– Da vi åpnet samfunnet igjen, visste vi at grunnlaget for smitteoverføring er høyere om høsten. Da blir det kaldere, vi trekker inn og nærmere hverandre.

VAKSINERT: Byråd Robert Steen er fullvaksinert, som folk flest.

Han ser også på sykehusinnleggelser vel så mye som smittetall:

Fredag morgen var 17 covid-19-pasienter innlagt på Ullevål og 12 på Lovisenberg og Diakonhjemmet. På Ahus er 29 innlagt, men sykehuset dekker mer enn Oslo.

– Vi er ikke bekymret for kapasiteten. Men samtidig ser vi at også andre luftveisinfeksjoner enn corona legger beslag på ressurser i en sektor der mange begynner å bli slitne.

Anbefalinger det neste

Helsebyråden mener strenge tiltak i dag ikke vil være forholdsmessige.

– Skulle smitten stige eller situasjonen vedvare, ligger avstandsanbefalinger oss nærmest i tid. Avstand og god håndhygiene er å anbefale, når det er mye dråpesmitte.

FRIVILLIG: Trikken i Oslo, da munnbind var påbudt for ett år siden.

– Hva med bruk av munnbind, når det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand?

– Noe påbud ligger ikke på bordet akkurat nå. Men har du behov for å beskytte andre ved å ta på munnbind, er det en frivillig sak som borgerne har vent seg til og jeg vil anbefale.

Robert Steen understreker at virkemidlene som kommunen tar i bruk for å dempe smittespredning, må være påregnelige og forholdsmessige.

– Jeg tror ikke vi skal krisemaksimere, basert på det som skjer i Oslo om dagen. Samtidig skal vi ha respekt for dem som er engstelige og de som ikke har kunne ta vaksinen.