KONKURRANSE: Erna Solberg regjering åpnet for konkurranse og flere togselskaper på norske skinner. Nye EU-regler gjør det vanskelig for den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) å snu om på det. For nye EU-regler, vedtatt i september, sier at anbud er hovedregelen.

Regjeringen bekrefter: Starter kampen mot EUs nye jernbanepolitikk

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at EUs fjerde jernbanepakke blir tema på møtet i EØS-komiteen på fredag.

EUs fjerde jernbanepakke innebærer blant annet at togruter som hovedregel skal legges ut på anbud, så Vy for eksempel må konkurrere mot togselskaper utlandet om å kjøre linjene i Norge.

Det vil ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Men 24. September, etter at Erna Solberg hadde tapt valget, ble EUs fjerde jernbanepakke behandlet i EØS-komiteen. Nå er den bindene for Norge, og det blir en real floke for Jonas Gahr Støres regjering å komme seg ut av den.

Det må forhandles med de andre EØS-landene og med EU.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at de starter dialogen allerede nå på fredag.

På spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes om Norge vil gå i dialog med EU for å sikre Norge unntak fra deler av avtalen på fredag, svarer hun nemlig:

– Møtet i EØS-komiteen 29. oktober er det første etter regjeringsskiftet. Jeg kan bekrefte at Norges representant vil gjøre EU-siden oppmerksom på regjeringsplattformen på dette møtet. Vi vil i forkant gjøre våre EØS/EFTA-partnere kjent med dette, skriver Huitfeldt til Stortinget.

Vil ikke ha toglinjene ut på anbud

Formålet med EUs jernbanepakker er å lage felles standarder og regler for jernbanedrift i hele EU/EØS-området. For i dag gjør ulike typer spor og signalsystem gjør at du ikke akkurat kan dure fra land til Europa med samme tog.

Det er ingen hemmelighet at forholdet til EØS var et hett tema i regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp. Det de til slutt ble enige om, var at handlingsrommet i avtalen må tas i bruk.

I den nye regjeringsplattformen står det altså at de vil ha unntak fra deler av EUs fjerde jernbanepakke.

– Det er særlig kravene som omhandler anbudsutsetting av persontogtrafikken vi er skeptiske til. Vi mener anbud ikke er riktig virkemiddel for å tilby de reisende et godt jernbanetilbud. Det bør være stor nasjonal frihet til å velge bort dette, skriver Huitfeldt videre.

Kan likevel slippe konkurranse en stund til

Støre-regjeringen har altså sagt de vil stoppe all videre konkurranseutsetting av jernbanen nå som de har fått makten. Og de kan komme seg unna konkurransen en stund til, selv med fjerde jernbanepakke.

– I en overgangsperiode frem til 25.12.2023 vil det imidlertid være mulig å tildele kontrakter direkte, slik reglene var før fjerde jernbanepakke. Disse kontraktene kan ha en varighet på inntil ti år. Det er krav til å kunngjøre slike tildelinger ett år i forveien, skriver utenriksministeren videre.

– Det vil også etter 25.12.2023 gjelde unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting. Et av disse unntakene åpner for direktetildeling hvis det kan begrunnes at dette vil føre til bedre kvalitet på tjenestene eller større kostnadseffektivitet sammenlignet med tidligere tildelte kontrakter. Ved bruk av dette unntaket, er det mulig å be Statens jernbanetilsyn om å vurdere om vilkårene er oppfylt. For direktetildelte kontrakter gjelder det egne krav som skal sikre at man unngår risiko for overkompensasjon, påpeker hun.