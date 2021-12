LOVER INNSTRAMNING: Flere plasser i kriminalomsorgen, våpenamnesti og flere patruljer står på listen til justisministeren i 2022.

Lover kamp mot gjengkriminelle: − Viktig for meg

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener det er «flaut» og «kynisk» at kriminelle rekrutterer mindreårige. Nå vil hun stramme grepet.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil varsle en tydelig og solid kamp mot gjengkriminalitet i Oslo. Vi kan ikke tillate skyting på åpen gate og at unge rekrutteres inn i kriminelle miljøer.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er krystallklar i sin tale; det skal ikke være fritt frem i hovedstaden.

– Jeg tok jo over rett etter at vi hadde opplevd flere skyteepisoder i Oslo, og det var noe som var viktig for meg å gå inn i med en gang, sier hun til VG.

Allerede hadde den ferske justisministeren lovet 200 millioner kroner ekstra til å styrke politiet i landet. Nå forteller hun at 40 millioner av den potten er varslet til å gå til Oslo.

– Det aller første tiltaket som var sentralt for meg var nettopp å sørge for mer penger til flere politifolk som kan være ute lokalt og jobbe forebyggende. Vi vet at det å ha lokalt politi som ikke bare dukker opp når det skjer noe, men som er der i hverdagen, kan få med seg viktig informasjon og bygge tillit, noe som er viktig for å lykkes med å forhindre rekruttering.

– Kynisk og usmakelig

Flere av dem som er siktet for grove voldshendelser i hovedstaden den siste tiden har vært unge med tilknytning til kriminelle miljø.

– Jeg reagerer på at vi har voksne kriminelle som rekrutterer barn og unge helt ned i 12-årsalderen inn i den kriminelle virksomheten sin. Det tar jeg sterk avstand fra, og det å rekruttere så unge barn er kynisk og usmakelig. Det er en ganske flau praksis for de kriminelle, mener Enger Mehl.

– Når det er voksne som driver med slikt lavmål er det viktig at vi gjør det vi kan for å strupe tilgangen til de barna for å skjerme de unge.

Handler ikke bare om politiet

Statsråden legger frem en rekke tiltak som hun mener vil bidra til å både stanse gjengene som allerede er etablert, og stanse rekrutteringer av unge til kriminelle miljøer.

Blant tiltakene hun håper vil hjelpe unge som allerede er involvert i kriminalitet, er et exit-program.

– Det er en av tingene vi vil jobbe med i regjering. Det er en sum i budsjettet for å starte opp et pilotprosjekt, så må vi komme tilbake til hvordan det skal innrettes, men vi må ha et program som gjør det lettere å komme ut av en kriminell bane.

Justisministeren peker også på at en viktig del av det å få ned rekrutteringen også handler om levekårsutfordringer.

– Det viktige poenget er at kampen mot kriminelle miljøer løses ikke av politiet alene, den krever en bred innsats i hele samfunnet. Derfor er det mange tiltak som er viktig for å hindre rekruttering og etableringen av kriminelle gjenger i Oslo, sier Enger Mehl.

Flere plasser i kriminalomsorgen, også for unge lovbrytere, mener Enger Mehl vil være viktig for raskere fengsling og bedre oppfølging. Det å slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, og et våpenamnesti for å oppfordre folk til å levere inn ulovlige våpen er også blant grepene justisministeren ønsker å gjennomføre.

Mener tilfeldige kontroller er riktig

Praksisen med tilfeldige våpenkontroller vil justisministeren fortsette med.

– Man skal ikke bruke våpenvisitasjon uten at det er god grunn for det, for folk har rett til privatliv og ikke bli unødvendig oppsøkt og kontrollert. Samtidig er det også helt riktig å gjennomføre stikkprøvekontroller i henhold til politiloven når det er god grunn til å tro det er våpen i omløp, sier Enger Mehl.

Samtidig er hun klar på at de ønsker å se nærmere på det noe omstridte forslaget om å innføre en kvitteringsordning. Det betyr at personer som blir stanset og undersøkt av politiet vil få det møtet registrert.

– Vi er i budsjettforliket blitt enige med SV om å prøve ut en løsning for at når politiet har personkontroller i Oslo skal det være mulig å få en kvittering som bekrefter at man har vært kontrollert.

Mer hest i gatene

Bydelsutvalgsleder for Stovner, Rashid Nawaz (Ap) har tidligere i VG pekt på rytterkorpset som en god måte for politiet å komme i kontakt med befolkningen. Han får støtte fra justisministeren, som mener hest i politiet er en viktig ressurs.

– Jeg heier på det ridende politi og synes det er positivt at de er der ute, og hvis de kan være litt på Stovner og rundt i bydelen også så tenker jeg det er bra, uten at jeg skal forskuttere noe, humrer statsråden.

Det er gode nyheter, mener Nawaz. Bydelsutvalgslederen ønsker Enger Mehls millioner velkommen, og mener det bør gå til mer synlig politi – med og uten hest.

– Politiet må være til stede, hilse på barn og unge og være synlig for å bygge tillit. Det er det vi trenger. De må være ute og forebygge med sin tilstedeværelse på arrangementer og sosiale arenaer, sier Nawaz.