Raymond Johansen trygler folk om å vaksinere seg: − Vurder det en gang til

Oslos byrådsleder sier at regjeringens nye tiltak har store konsekvenser for byen. – Det kan hende vi må lære oss å leve med corona i samfunnet uten tiltak, sier Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen kalte inn til et pressetreff like etter regjeringens pressekonferanse.

Regjeringen innførte en rekke tiltak på flere områder i samfunnet, inkludert gjeninnføring av «meteren», skjenkestopp ved midnatt og strenge antallsbegrensninger på offentlige arrangement og i private hjem.

– Vi hadde gledet oss til en helt vanlig jul. Sånn blir det ikke, startet Johansen.

Han oppfordret folk til ikke å miste motet.

– Vi kommer gjennom dette slik vi har gjort mange ganger før.

Likevel presiserte han at det er en ting som er vesentlig annerledes denne vinteren enn tidligere. I Oslo er flere enn ni av ti voksne vaksinert.

– Vaksinene gir håp i en blytung førjulstid.

Tryglet de uvaksinerte

Byrådslederen kom med en innstendig bønn til de som så langt ikke har villet la seg vaksinere.

– Til dere som fortsatt ikke har tatt vaksinen. Det er frivillig om du vil vaksinere deg eller ikke. Men jeg vil benytte anledningen til å be dere innstendig om å vurdere det en gang til, sier byrådslederen.

– Det er ingen tvil om at man blir sykere, får mer alvorlige langtidsvirkninger og blir en større belastning for seg selv, de rundt en og helsevesenet dersom ikke man vaksinerer seg, sier Johansen.

Mye tyder på at en viktig grunn til at omikron ikke gir alvorlig sykdom, er at mange er vaksinert.

– Det må jo være en motivasjon. Jeg har håp om at vi skal klare dette, sa Johansen.

Johansen utdyper bønnen overfor VG etter pressekonferansen.

– Det var en innstendig bønn fra min side.

Byrådslederen sier at han var med på en byggeplass i dag med vaksinebuss, der 12 personer vaksinerte seg.

– Å drive med oppsøkende virksomhet er noe av det viktigste vi kan gjøre nå. Det er frivillig da, men det er noe av det viktigste vi kan gjøre.

– Ufattelig tungt

Raymond Johansen sier at tiltakene rammer arbeidsplasser, folk og næringsliv, og understreker derfor at de ikke kan vare lenger enn det er nødvendig og forholdsmessig.

– Det er ufattelig tungt å be en som akkurat har kommet tilbake på jobb om å bli hjemme. Like tungt er det for en restauranteier som har fått folk tilbake å oppleve å få beskjed om at det ikke gikk, sier Johansen.

– Det må være helt klart på at disse tiltakene må opphøre når vi er sikre på at disse tiltakene ikke lenger er nødvendige og forholdsmessige, sier Johansen og legger til:

– Det kan hende vi må lære å leve med corona i samfunnet uten tiltak, sier han.