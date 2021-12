UENIG: Studentleder Andreas Knudsen Sund er kritisk til utsettelse.

Studentleder mener NTNU burde vært tidligere ute

Dette er studentenes krav til NTNU: Ikke utsett eksamen, men gjør den digital. Karakterene bør forenkles til bestått eller ikke bestått.

Mandag ble det kjent at NTNU utsetter alle eksamener etter 15. desember, med noen få unntak. Det får studenttinget der til å reagere.

– Det er veldig viktig at man tilbyr hjemmeeksamen nå, i stedet for utsatt eksamen. Det er uaktuelt at studenter skal måtte ha masse eksamener i januar. Det ville vært destruktivt for studentenes semesterstart om de må ha eksamener oppå det hele, i det som sannsynligvis blir en krevende vinter, sier studentleder Andreas Knudsen Sund.

Han advarer sterkt mot at studentene skal ha eksamen hengende over seg gjennom julen, slik situasjonen er nå.

– Kan man i det hele tatt være sikker på at fysisk eksamen kan gjennomføres på utsatt tidspunkt? Det er også utvekslingsstudenter som nå er ferdig i Norge, og som ikke kan reise tilbake for en fysisk eksamen i januar, advarer han.

Studentlederen er kritisk til at NTNU først tar grep nå.

– Hvis NTNU hadde vært tidligere ute med å omgjøre enkelte eksamener til hjemmeeksamen, som vi ba om forrige uke, ville situasjonen vært mindre alvorlig nå. Nå er det viktig at man ikke lar dette gå på bekostning av neste semester også, og ikke utsetter eksamen, sier Knudsen Sund.

Han understreker at det er bra at campus og lesesalene forblir åpne nå, og det er helt kritisk at de også er det gjennom januar. Studenttinget er også positive til at Nasjonal deleksamen for sykepleiere skal få gå som planlagt, med ekstra godt smittevern. Dette skjer allerede onsdag, over hele landet.

Slik svarer NTNU på kritikken

NTNU er uenig i kritikken om at de ventet for lenge og svarer at det totalt er 174 emner som skulle hatt skriftlig skoleeksamen fra 16.–21. desember (til sammen 9284 kandidater). Av disse er 152 omgjort til hjemmeeksamen som blir avholdt samme dag som skoleeksamen skulle vært avholdt (8353 kandidater), mens 22 eksamener utsettes til neste år (931 kandidater).

– Tidlig i semesteret gikk vi ut med en oppfordring til våre faglærere om å bytte til hjemmeeksamen der det var mulig. Da ble mange emner gjort om. Vi planla videre for at ca. en tredjedel av eksamenene skulle gå som skriftlig skoleeksamen, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.

Hun påpeker at hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig ikke er en veldig godt egnet vurderingsform i mange fag.

– Denne siste tredjedelen er de fagene hvor det er vanskeligst å prøve studentenes kunnskaper på en faglig forsvarlig måte. Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig er ikke er en veldig godt egnet vurderingsform i mange av våre fag.

Situasjonen snudde

NTNU sier også at de har fulgt nøye med på smitteutviklingen, og vært i løpende dialog med kommuneledelsen og kommuneoverlegene.

– Det er bare en uke siden kommuneoverlegen sa at det var forsvarlig å gjennomføre skoleeksamen med de smitteverntiltakene vi hadde iverksatt. Den samme uken sa også statsråd Ola Borten Moe i et møte med sektoren at det var viktig å avholde eksamen som planlagt, så lenge smittevernet ble ivaretatt.

– Nå har situasjonen snudd, og vi har fått pålegg om å legge om undervisning og eksamen. Og da gjør vi det så raskt vi kan, men det er ikke noen enkel operasjon å legge om eksamen i et hundretalls emner over natten, fortsetter Reitan.

– Kan man i det hele tatt være sikker på at fysisk eksamen kan gjennomføres på utsatt tidspunkt?

– Det kan man nok ikke være helt sikker på. Avhengig av smittesituasjonen, kan de eksamenene som er utsatt til jul enten gå som skriftlig skoleeksamen eller som hjemmeeksamen. Utvekslingsstudenter som har fått eksamen utsatt skal få avholde eksamen. Det kan skje på flere måter, for eksempel med hjemmeeksamen eller muntlig.