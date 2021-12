ÅPNING: Flere over 45 år kan nå få tilbud om å ta en tredje dose i sin kommune, gitt at kommunen har kapasitet til å sette flere doser.

Fremskynder dose tre for alle over 45 år

Folk mellom 45 og 65 år må ikke lenger vente seks måneder før de kan ta dose tre. Nå kortes ventetiden ned til fem måneder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det betyr at disse tre gruppene kan få en oppfriskningsdose fem måneder etter at de tok dose to:

Alle ned til 45 år

Voksne med alvorlige underliggende sykdommer

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

En utfordring for å få opp tempoet i vaksineringen med dose tre i Norge, har vært at folk må vente til det har gått seks måneder før de kan få denne oppfriskningsdosen.

Dermed er det begrenset hvor mange som faktisk har vært klare for dose tre akkurat nå.

– Flere kommuner har gitt beskjed om at de har kapasitet til å sette flere vaksinedoser raskere, men at intervallet på seks måneder for dem under 65 år hindrer dem i dette, vedkjenner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Når vi nå endrer intervallet, får kommunene enda flere armer å sette vaksinedoser i. Noen kommuner vil da kunne tilby oppfriskningsdose til personer under 65 år før jul. Jeg håper dette vil bidra til å øke takten i vaksineringen med tredje dose, skriver helseministeren.

Hun opplyser at Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte dem å korte ned tiden før dose tre, ned mot fem måneder, «så langt det er kapasitet i kommunene».

– Regjeringen følger denne anbefalingen, skriver Kjerkol.

Storbritannia har gått enda lenger. De kortet ned intervallet før boosterdosen til tre måneder og åpnet for at alle over 18 år skal få boosterdose i løpet av januar. I Norge har målet vært tilbud til alle over 18 før påske.

Regjeringen har ellers varslet nye og strengere tiltak, som skal presenteres tirsdag.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa mandag morgen at de ikke hadde kontroll på omikron-smitten: