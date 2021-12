PÅ JOBB: Sykehusledere i Helse Sør-Øst møtes to ganger i uken i et koordineringsmøte. Nå er presset stort absolutt overalt.

Internt fra sykehusene: Det er stappfullt og nå kommer influensaen

I interne koordineringsmøter mellom sykehusene i Helse Sør-Øst spør nå sykehus om det er ok at de flytter pasienter fra intensivavdeling til et lavere behandlingsnivå med oksygentilførsel.

Av Anne Stine Sæther

Alle sykehusene melder om stort press på intensivavdelingene.

Sykehusene i Helse Sør-Øst har i høst hatt ukentlige koordineringsmøter knyttet til intensivbelegg. Kapasiteten er knapp og møtereferatene viser at sykehusene hjelper hverandre med å ta imot pasienter.

Torsdag ble det meldt i møtet: «Det er ulik COVID-belastning i regionen. AHUS og OUS har den største belastningen. AHUS hadde i morges 20 intensivpasienter. Situasjonen er høyst prekær.»

I går, mandag, ble det referert: «Det er generelt et økende antall Covid-pasienter på flere sykehus sammenlignet med forrige uke. De aller fleste klarer seg uten avlastning, men har lite å gå på. Kun Kalnes (Sykehuset Østfold) og evt. Kristiansand kan avlaste andre.»

Det ble også spurt «om det er ok å flytte pasienter fra intensiv til sengepost med Optiflow. Dette gjøres på mange sykehus.»

– Meldt om kapasitetsproblemer

HAR VARSLET: Intensivleder i Sykepleierforbundet Paula Lykke.

Leder i intensivgruppen i Norsk Sykepleierforbund, Paula Lykke, sier til VG at hun får henvendelser fra medlemmer som spør om hun er klar over hvor syke pasienter de nå får på vanlige sengeposter.

– Dette skjer fordi det så fullt på intensivavdelingene. Kapasitetsproblemene har vi meldt fra om i mange år, sier Lykke.

Tidligere i pandemien beskrev hun situasjonen som et levende mareritt.

– Ingen visste at dette ville komme. Men mangelen på intensivsykepleiere er ingen overraskelse. Det har vi varslet om i årevis, sa Lykke.

INTENSIVAMBULANSE: 20. mars i fjor ble denne covid-pasienten flyttet fra Ahus til et annet sykehus. Dette var respiratorpasient nummer 19 som måtte flyttes i intensivambulanse.

Ber Helse Sør-Øst utsette virksomhet

I koordineringsmøtet torsdag møtte representanter fra 18 av 20 sykehus. Beskrivelsene handlet om tungt belegg, høyt sykefravær blant ansatte og stort behov for å utsette annen kirurgisk behandling. Ett av sykehusene meldte om opptil 40 prosent nedtrekk av andre kirurgiske inngrep.

Såkalt «nedtrekk» gjøres for å flytte ansatte til intensivavdeling. Da må operasjoner som krever intensivpersonell, utsettes fordi intensivavdelingen trenger dem til respiratorpasienter.

Sykehusene i Vestre Viken, som er i Drammen, Ringerike, Notodden og Kongsberg, meldte om høyt sykefravær blant ansatte og tungt belegg på intensivavdelingen.

Sykehuset på Notodden, en del av Sykehuset Telemark, meldte om et omfattende smitteutbrudd blant ansatte og innlagte. Pasientstrømmen er omdirigert til Skien.

– Det er stor slitasje på ansatte mange steder nå. Dette gir seg blant annet utslag i høyt sykefravær, skriver møtereferenten.

Vil utsette mer

LITT KAPASITET: I møtet mandag var det bare Sykehuset Østfold – der dette bildet er tatt – og Sørlandet Sykehus i Kristiansand som meldte om litt kapasitet til å avlaste de andre sykehusene.

Det går også frem at møtet ønsker å «ta ned» mer av den planlagte virksomheten. Det betyr utsettelser av inngrep av alle slag som pasienter venter på å få utført.

«Det er et stort ønske fra alle at HSØ gir tydelige signal om at et større kirurgisk nedtrekk i alle HF-ene kan gjøres slik at belastningen for de ansatte blir mindre.»

Mandag kveld skrev viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst til VG i en tekstmelding:

«Vi har fortløpende dialog med sykehusene om behovet for å ta ned planlagt aktivitet ytterligere, og vil diskutere dette på nytt i vårt beredskapsmøte med alle sykehusene i morgen ettermiddag.»

BER HAN TA GREP: I koordineringsmøtet ønsker representanter fra sykehusene at viseadministrerende direktør Jan Frich tar grep på vegne av Helse Sør-Øst og utsetter planlagt virksomhet.

Info På møtene deltar følgende sykehus: Ahus, Kongsvinger, Rikshospitalet, Ullevål, Tønsberg, Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Skien, Kalnes (Østfold), Arendal, Kristiansand, Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike – og en observatør fra Helse Sør-Øst. Vis mer

OBS: Influensaen kommer

Det er delta-smittede covid-pasienter som ligger på sykehusene nå. Ingen omikron-smittede er foreløpig blitt så syke at de har hatt behov for sykehusinnleggelse. Men ifølge referatet er de to første influensapasientene lagt inn: Ett sykehus melder om en influensapasient på intensivavdeling. Et annet har en på sengepost.

Ifølge Folkehelseinstituttet ble rundt 7600 pasienter lagt inn på sykehus i sesongen 2017–2018 med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. 1800 mennesker døde av influensa i 2017/2018.

Det er nå stor bekymring i sykehusene for hvor omfattende denne influensasesongen blir.