FUNNET: De fire omkomne ble tirsdag funnet i brannruinene på Berger i Svelvik.

Etterforsker trippeldrap og brannstiftelse etter brannen i Svelvik

En hel familie døde etter en kraftig husbrann i Svelvik natt til mandag. Nå er familiefaren siktet for drap og brannstiftelse.

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen tilsier at moren og de to barna ble drept før brannen startet. Saken etterforskes derfor nå som drap og brannstiftelse, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding fredag morgen.

Familien på to voksne og to barn på 10 og 12 år døde etter den voldsomme brannen.

Den avdøde familiefaren er nå siktet for drap og brannstiftelse.

Det var klokken 02.21 natt til mandag at den første meldingen om brannen kom inn til nødetatene. Huset var overtent da brannmannskapene kom til stedet. De prøvde forgjeves å slukke den kraftige brannen, men måtte like etter klokken 05 konstatere at huset var helt nedbrent.

De avdøde er nå formelt identifisert.

– Det har vært jobbet med flere hypoteser, og etterforskningen har søkt å avklare alle disse, sier Kostveit.

Av hensyn til videre etterforskning har politiet ikke anledning til å gi flere detaljer om funn på åstedet eller andre undersøkelser som er foretatt.

– Denne tragiske saken har rammet et lite lokalsamfunn. Når etterforskningen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det pårørende, venner og kollegaer ekstra hardt. Vi håper at vi på vei inn i julehøytiden kan opptre med respekt overfor de som nå går en tung tid i møte, sier politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas.