HVITT: Snøen ligger fortsatt i Oslos gater. Her fra snøfallet tidligere i uken.

Spøker for hvit jul i Sør-Norge - men kulden holder seg i nord

Foreløpig holder kulden seg, men frem mot jul er det ventet et ordentlig værskifte, forteller Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– Kulden holder seg, og det blir ganske kaldt for noen i hvert fall, sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG.

I Finnmark er det særlig kaldt, forteller meteorologen.

– Vi hadde minus 35 grader på Finnmarksvidda i dag tidlig. Det er potensial for at det bikker minus 40 tirsdag eller onsdag, sier hun.

– Både Trøndelag, Nordland og Finnmark har det kaldt. De er vant med å ha det kaldt om vinteren, men dette er tidligere enn det man vanligvis ser, sier Borander og legger til:

– I slutten av november kommer man under 36 minus på vidda. Det er 33 år siden vi hadde en så kald start på desember.

Ifølge Borander må vi tilbake til vinteren 2010 for å finne en like kald start på julemåneden i hele landet.

– Regn så langt som Nordland

Tidligere denne uken våknet store deler av Øst- og Sørlandet til hvitt snødekke. Ifølge Borander er det flere som kan vente seg påfyll med snø den kommende uken.

– Det er flere som får påfyll av snø, særlig kyststrøkene i Telemark og Agder. Det blir også kanskje et dryss på Østlandet, sier hun.

Ifølge Borander blir det minst ti centimeter påfyll med snø i de kystnære strøkene i Agder og Telemark i starten av uken.

Gleden over snøværet kan derimot se ut til å bli kortvarig.

– Det er mildere luftmasser på vei mot slutten av kommende uke. Spørsmålet er hvor langt nord varmluften går neste helg – og hvor langt nord nedbøren kommer som regn. Sånn som prognosene er nå kan det bli plussgrader og nedbør som regn så langt som Nordland, sier meteorologen.

KALDT: Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel om moderat ising for skip i Øst-Finnmark som følge av kulde og vind. Her fra kaia i Honningsvåg.

— Grått og vått

– Spøker det for en hvit jul?

– Det er det som blir spennende å se. På Østlandet har det ikke kommet mye snø, men det er hvitt og fint. Det skal ikke mye nedbør til før det blir borte. Spørsmålet er når plussgradene og regnet kommer. Det kan se ut som det allerede kommer lørdag, sier Borander. Hun understreker at snøen vil holde seg i fjellet.

– Det kan bli grått og vått, og vinteren vi har nå vil være over, sier hun om kulden og snøen i Sør-Norge.

Alt håp er imidlertid ikke ute.

– Det er ikke noe særlig kald luft i bildet for Sør-Norge. Vi får se om vi får litt mer kulde siste uken før jul. Det er ikke så mye som skal til for å få litt julestemning, men den neste tidagersperioden er trenden at det går mot mildere vær.

Borander oppfordrer skientusiaster i lavlandet til å ta skiene fatt mens man enda kan.

Det kommende mildværet kan by på endrede kjøreforhold. Borander ber bilister være obs på glatte veier.

– Man må være obs, men det virker som om folk er flinke. Når man går over fra kaldt til mildt vær kan det være utfordrende kjøreforhold, sier hun.