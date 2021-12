HALVE JULEBORDET SMITTET: Etter et julebord på denne restauranten på Aker Brygge sist fredag ble halve selskapet smittet. En god del har fått påvist omikron.

Stenger ned Oslo-restaurant etter smitteutbrudd

Ansatte i karantene gjør at Louise Bar og Restaurant ser seg nødt til å stenge ned - midt i den travle julebordsesongen.

Av Vilde Haugen

Fredag kveld bekreftet helseetaten i Oslo kommune at det er registrert 13 smittetilfeller med omikron – alle fra det samme julebordet på Louise Bar og Restaurant på Aker Brygge.

Lørdag kveld anbefaler Oslo kommune at alle som var på restauranten fredag 26. november etter klokken 18, som ikke allerede har fått oppfølging, om å ta kontakt med kommunen.

– For å hindre ytterligere smittespredning ønsker Oslo kommune at de gjestene som ikke har vært i kontakt med kommunen tester seg med PCR-test på et kommunalt testsenter og unngår kontakt med andre frem til negativt testsvar foreligger, skriver de i en pressemelding.

Ansatte i karantene

Dersom du hadde planlagt å tilbringe lørdagskvelden på Louise, må du belage deg på å finne et annet sted å være.

Eierne av Louise har nå sett seg nødt til å stenge restauranten.

– Vi har fått et pålegg om at alle gjester og ansatte som var til stede den kvelden må i en pålagt ti dagers karantene fra og med 26. november. Dette inkluderer også de som opprinnelig satt i karantene, og som etter det har testet seg ut med en negativ PCR-test, forteller daglig leder Markus Gjelseth til VG.

Oslo kommune anbefaler at alle som var på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge fredag 26. november etter kl. 18.00, som ikke allerede har fått oppfølging, om å kontakte Oslo kommune på telefon 47697010.

Siden nesten samtlige ansatte som var på jobb nå må i karantene, er det derfor ikke mulig å holde utestedet åpent, forteller han. Det involverer også ansatte som ikke oppholdt seg ute i restauranten, men som var på jobb den dagen.

– Det tilsvarer stort sett alt vi har at kjøkkenpersonale, bartendere og servitører. For oss blir dette så omfattende at vi ikke lenger har mulighet til å holde åpent i dag. Det har vært en ekstremt vanskelig situasjon.

– Svært krevende

Gjelseth sier videre at de nå jobber med å ringe rundt til gjester som hadde bordbestillinger og arrangementer planlagt på restauranten for å informere om det nye vedtaket.

Den daglige lederen forteller at de siste dagene har vært svært krevende.

– Dette er en av de viktigste dagene i året for vår del, så for oss har det store økonomiske konsekvenser. Men det vi er mest opptatte av er sikkerheten og trygghetsfølelsen til våre ansatte og våre gjester, og vi ønsker generelt å bidra så mye som mulig for å bedre smittesituasjonen vi nå står i.

Siden den ti dager lange karanteneperioden har tilbakevirkende effekt fra 26. november, vil alle ansatte være ute av karantene førstkommende mandag.

– Vi forventer å kunne åpne Louise igjen for vanlig drift fra og med førstkommende mandag.