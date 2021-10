PSYKIATRI-SJEF: Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

Mener psykisk syke får for lite hjelp: − Politikerne setter oss i spagaten

Norsk psykiatrisk forening deler politiets bekymring om alvorlig psykisk syke. De frykter dagens lovverk fører til at syke må bli sykere før de får hjelp.

De siste årene har antall psykiatri-saker hos politiet økt markant. Politiet tror grunnen er en endring i loven fra 2017.

Endringen førte til at terskelen for å tvangsinnlegge noen ble høyere.

Nå krever man at den som skal tvangsinnlegges, åpenbart ikke forstår hva det betyr å si ja eller nei, altså mangler såkalt samtykkekompetanse.

Hva er manglende samtykkekompetanse? Hvis du skal tvinges til behandling, kreves det at du åpenbart ikke er i stand til å forstå hva det omfatter å si ja eller nei – altså å samtykke.

Du kan nekte behandling selv om behandleren mener du trenger det.

Kravet om samtykkekompetanse skal sikre individets rett til selvbestemmelse. Det gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse. Vis mer

– Det jeg føler er dilemmaet her er, og der jeg synes politikerne setter oss i spagaten, er at vi får mye kritikk for at vi bruker for mye tvang. Og så får vi masse kritikk for at det brukes for lite tvang når det dukker opp saker som denne i Kongsberg – uten at jeg vet om det hadde hatt en innvirkning på saken i dette konkrete tilfellet, sier Lars Lien, leder i Norsk psykiatrisk forening.

På nyåret i år slo politiet alarm om at alvorlig psykisk syke vil kunne begå grove voldshandlinger og utgjøre en alvorlig trussel for andre.

Politiet som er ute på oppdrag merker økningen, selv om det ikke er nytt at personer med psykiske lidelser ofte fører til politiutrykninger, ifølge Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund.

– Noen av oppdragene som omhandler psykiatri er jo hastemeldinger, men med de nye lovendringene og det at folk stort sett skal ferdes fritt som utgangspunkt, så er jo spørsmålet om hvor syk man skal være før noen tar et ansvar for samfunnet og sier «hit, men ikke lenger», sier Bolstad til VG.

ET TANKEKORS: Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund om skjæringspunktet mellom psykiatrien og politiet.

– Kjenner igjen bildet

– Vi kjenner bildet veldig igjen, og vi tror også at det vil bli forsterket med det nye tvangslovsutvalgets forslag, sier Lien om politiets bekymring.

Legeforeningen argumenterte mot endringen som kom i 2017 – fordi de fryktet det kunne føre til at pasienter måtte bli for alvorlig syke eller opptre voldelig, før de kunne «tas hånd om på forsvarlig vis».

Tvangslovutvalget har understreket viktigheten av samtykkekompetanse, og vil ikke senke terskelen for tvang.

Ifølge Lien er begrepet om samtykkekompetanse vanskelig å forholde seg til, med store lokale variasjoner. Han mener det bør sees på på nytt.

Han tror endringen har ført både til at alvorlig syke pasienter ikke blir lagt inn tidlig nok – og at de blir skrevet ut for fort.

– Lovendringen gjør at du sannsynligvis får flere og kortere innleggelser, og at pasientene er dårligere når de først legges inn. I tillegg har vi mye dårligere sengekapasitet. Det henger sammen med at vi har fått flere personer som er dømt til behandling som trenger det, men det tar sengeplasser fra de andre som trenger det. Problemet er fra flere kanter, sier han.

Flere tvangsinnleggelser

Det har ikke blitt færre tvangsinnleggelser enn før: Helsedirektoratets statistikk viser faktisk at antall innleggelser har økt noe.

Fakta om tallene Tallene er hentet fra Helsedirektoratets indikator for tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne.

Indikatoren angir både antall tvangsinnleggelser, og andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.



7 prosent var knyttet til det siste året. en rapport om tallene, som også korrigerer for befolkningsvekst, skriver Helsedirektoratet om endringen i antall tvangsinnleggelser per voksne innbyggere i perioden 2017–2020 at det har vært en økning i alle regioner unntatt i Nord. Økningen i landsraten var på 17 prosent hvorav7 prosent var knyttet til det siste året.

Tva​ngsinnleggelser skjer gjennom såkalt tvungen observasjon og tvunget psykisk helsevern.

Helsedirektoratet har bare publisert tall over antall tvangsinnlagte pasienter fram til 2018. Tallene viser antall pasienter med minst én ny tvangsinnleggelse i gjeldende år.

Ifølge Helsedirektoratet har det vært knyttet stor usikkerhet til innrapporterte pasientdata for bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene, men det er over tid lagt betydelig press på helseforetakene for å finne en løsning på dette. Data antas fra 2015 å være relativt komplette for tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler, skriver de i en rapport om utviklingen. VG har derfor inkludert tall fra 2015 og senere i grafikken. Vis mer

– Min teori er at det er flere tvangsinnleggelser, men ikke nødvendigvis flere personer som er lagt inn på tvang. Det vi ser på sykehusene nå, er at det er flere kortere innleggelser på grunn av dette med samtykkekompetanse, sier Lien.

Fra 2009 til 2018 har den gjennomsnittlige liggetiden i psykisk helsevern gått ned fra 27 til 18 liggedøgn, ifølge SSB.

Med for kort liggetid mener Lien at man ikke rekker å gjøre gode vurderinger av pasientene, særlig hvis rus kompliserer situasjonen. Han mener også at det øker faren for at noen blir tvangsinnlagt på nytt senere, fordi de ikke har fått god nok hjelp.

– Vi er uenige i å begrense bruken av tvang i så stor grad som nå, fordi vi tror det er viktig å komme tidlig til i mange tilfeller og egentlig er bedre med litt lett bruk av tvang i starten enn omfattende tvang når det er for sent.

VG har tidligere avslørt massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen da norske sykehus brukte beltetvang mot pasienter i 2015.

En tvangsinnleggelse kan ha alvorlige konsekvenser for den som blir innlagt, og føre til blant annet angst, PTSD og skam.

Lien sier det er opplagt at tvangsbehandling kan være skadelig.

– Derfor er jo vårt mål ikke bare å redusere, men også riktig bruk at tvang. Det er klart at det har vært veldig mye relativt vilkårlig tvang opp igjennom, og mange har vonde erfaringer, sier han.

Politiets hovedhypotese er at Kongsberg-siktede var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen, men flere av hans barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren undersøker det gjennom en tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

