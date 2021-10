IKKE TILFREDS: Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap).

Hadia Tajik om SAS-konflikten: Vil rydde opp

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) tar initiativ til et nordisk samarbeid for å hindre selskaper i å organisere seg unna arbeidsgiveransvar.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har sett at arbeidsfolk som er godt kvalifiserte opplever at selskapet lager et nytt underselskap, der de må søke stillingen sin på nytt. Det er ikke en ryddig måte å gjøre det på, og en situasjon som vi vil unngå. SAS-konflikten aktualiserer denne problemstillingen, sier Hadia Tajik.

Ap-nestlederen ble utnevnt til ny arbeids- og inkluderingsminister torsdag 14. oktober.

Nå kommenterer hun for første gang den pågående konflikten mellom flyselskapet SAS og både nåværende og oppsagte ansatte.

– Vi ser at det finnes eksempler på internasjonale konsern som det kan fremstå som at organiserer seg vekk fra sitt arbeidsgiveransvar. Det kan ikke være tvil om hvem som har arbeidsgiveransvaret i et konsern, sier Tajik til VG.

DEMONSTRERTE: Oppsagte SAS-ansatte møtte opp foran Stortinget for å protestere.

Får ikke tilbake jobben

Antallet ansatte i SAS er halvert i løpet av coronapandemien, etter at rundt 5000 ansatte har måttet gå. Av disse er omtrent 560 piloter, 200 av dem norske.

De oppsagte pilotene var ansatt i hovedvirksomheten, SAS Scandinavia, og derfor sier SAS at gjenansettelsesplikten ikke gjelder. Nye jobber i selskapet utlyses nemlig gjennom SAS Connect og SAS Link, to nyetablerte datterselskaper.

– Jeg kommer til å sende et brev til mine nordiske ministerkolleger nå. Jeg mener vi vil ha godt av å samarbeide tettere i de nordiske landene. Vi er alle regjeringer som står på arbeidstagernes side, og både Sverige, Danmark og Finland har sosialdemokratiske regjeringer, sier Tajik.

VIL RYDDE OPP: Tajik lover at velgerne vil se forskjell på arbeidslivspolitikken til Høyre og Ap.

– Har forståelse

– Så sier det seg selv at nasjonale regler alene ikke vil være nok til å stoppe det, og det er bakgrunnen for at jeg ønsker å ha kontakt med dem. Første mulighet blir på det nordiske ministerrådsmøtet i slutten av november. Det brevet inviterer til at vi starter dialogen allerede da, sier Tajik.

– Kan du love dem at det skal skje noe med deres situasjon?

– Hva disse endringene vil kunne bety i SAS’ tilfelle, er det for tidlig å si. Men jeg tillater meg å si at jeg har forståelse for at denne saken utløser så sterke reaksjoner, inkludert hos de ansatte, sier Tajik og fortsetter:

– Jeg er arbeidsminister i en regjering som er opptatt av arbeidstagerne sine rettigheter, og vi vil styrke de rettighetene.

NY GJENG: Støre-regjeringen på Slottsplassen torsdag 14. oktober.

Varsler endringer

Flere av Støres ferske statsråder har den siste uken sagt at de trenger mer tid før de kan legge frem ny politikk fra regjeringens side.

– Vi har tenkt til å gjennomføre alt det som står i Hurdalsplattformen. Der står det blant annet at vi har tenkt til å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett, stramme inn på bruken av innleie og at vi kommer til å følge opp de konkrete sakene som Fougner-utvalget gir oss anbefalinger på, og som klargjør arbeidstagernes rettigheter, sier Tajik.

Det regjeringsutnevnte Fougner-utvalget la i juni frem en utredning om den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – og 15 forslag til lovendringer.

UTSKIFTNING: Torbjørn Røe Isaksen (H) var den siste av tre arbeidsministre i Solberg-regjeringen. Her på nøkkeloverlevering med etterfølgeren Hadia Tajik (Ap).

– Ikke ryddig

Blant annet foreslår utvalget å utvide fortrinnsretten i konserner. Det vil si at arbeidstagere som blir nedbemannet i et selskap i et konsern, vil ha fortrinnsrett til andre ledige stillinger i konsernet.

– Det er ikke ryddig når folk som er kvalifiserte og har hatt et arbeidsforhold, må søke på sin egen stilling på ny. I noen sammenhenger har vi sett at det egentlig handler om at deres arbeidsvilkår blir svekket, sier Tajik.

Tajik trekker frem et annet forslag fra Fougner-utvalget:

– Hvis man ser tilfeller der arbeidsgiver holder seg innenfor lovens ordlyd, men likevel opptrer på en måte som er fullstendig og totalt i strid med lovens formål, så vil vi legge vekt på lovens formål og gi domstolene muligheten til å skjære igjennom.

– Så du er mer på arbeidstagernes side enn din forgjenger?

– Det er det ingen tvil om. Høyreregjeringen har gjennom åtte år gjennomført svekkelser av arbeidsmiljøloven og arbeidstagernes posisjon, blant annet ved å innføre den generelle adgangen til midlertidig ansettelse og å fjerne adgangen til kollektiv søksmålsrett.

SAS: Organiserer oss ikke bort

SAS kommenterer saken i en e-post til VG.

– Våre medarbeidere er og skal fortsatt være ansatt i SAS. I motsetning til enkelte utenlandske flyselskaper organiserer vi oss ikke bort fra arbeidsgiveransvaret, skriver Kjetil Håbjørg, Norgessjef og konserndirektør i SAS.

Han skriver at det nordiske initiativet er prisverdig, og at det forhåpentligvis «bedrer rammevilkårene for de skandinaviske flyselskapene», men at SAS må drive effektivt for å overleve.

– Utenlandske lavprisselskaper – med helt andre lønninger og løsninger – står klare til å overta, skriver Håbjørg og fortsetter:

– Vi kjemper for å redde arbeidsplassene og vil gjerne ha tilbake alle 5000 verdsatte medarbeidere som måtte forlate oss under pandemien. Men det holder ikke at SAS har en stolt historie. Vi må vise at vi kan konkurrere med hvem som helst, når som helst.