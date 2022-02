FLYTTES HERFRA: Breivik skal overføres fra Skien fengsel til Ringerike fengsel.

Anders Behring Breivik flyttes til fengsel like ved Utøya

Kriminalomsorgen flytter terroristen Anders Behring Breivik til Ringerike fengsel, et steinkast unna Utøya.

Han vil sone under tilsvarende soningsforhold som han har hatt i Skien fengsel, opplyser Kriminalomsorgen.

– Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte, skriver kriminalomsorgen i en pressemelding.

Ringerike fengsel har, i likhet med Telemark fengsel Skien avdeling, en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Fengselet ligger kun et steinkast fra Tyrifjorden, og ikke langt unna Utøya.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli er informert om at vedtak om overføring er fattet.

Utsikt over Tyrifjorden

Da Breivik i sin tid ble fengslet, satt myndighetene han i Ila fengsel. De hadde den gang vurdert flere ulike fengsler for massemorderen, deriblant Ringerike fengsel.

VG skrev at myndighetene da skal ha slått dette raskt fra seg fordi det ville vært provoserende å plassere ham i et fengsel med utsikt over Tyrifjorden, ikke langt unna der han drepte 69 mennesker, hovedsakelig barn og unge.

Daværende forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sluttet seg da til vurderingen, og uttalte følgende til VG:

– Det ville vært etisk forkastelig å ha ham på Ringerike, der han vil ha utsyn over Tyrifjorden, uttalte han.

Overføringen vil gjennomføres i nær fremtid, men kriminalomsorgen kan av sikkerhetsmessige årsaker og personvernhensyn ikke opplyse noe konkret om tidspunkt for overføringen, opplyses det videre.

Fikk nei til løslatelse

Nyheten om at Breivik skal flyttes, kommer uken etter at terroristen fikk avslag om prøveløslatelse av Telemark tingrett.

Han ønsket å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men retten sa nei til dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

Under rettsbehandlingen konkluderte den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist med at Breivik fremdeles er like farlig i dag som han var da han ble dømt for terrorangrepene, og at det er høy risiko for fremtidige voldshandlinger om han ble løslatt.

Breivik har anket avgjørelsen.

Kriminalomsorgen vitnet under rettsbehandlingen, og de mente at massemorderen ikke har hatt noe progresjon gjennom de ti årene han har sittet i fengsel.

Det fremkom likevel at de hadde fremtidige planer om å la Breivik få sone i et annet fengsel og under et annet soningsregime. Nå har de altså fattet vedtak om å overføre ham til Ringerike.

Saksøkte staten for soningsforholdene

Breivik har sonet i Skien fengsel siden 2013, hvor han er isolert i en egen avdeling bestående av tre celler.

I 2016 tok han ut søksmål mot staten fordi han mente soningsregimet i Skien fengsel medførte et brudd på forbudet mot nedverdigende og uverdig behandling. Breivik tapte søksmål etter flere runder i ulike rettsinstanser.

Han ønsket mer kontakt med meningsfeller utenfor fengselet, og mente han led av isolasjonsskader. Breivik uttalte også i retten i januar at han fremdeles ønsker kontakt med likesinnede.

Hans forsvarer Øystein Storrvik mener at terroristen aldri har fått muligheten til progresjon fordi han sitter under det omfattende soningsregimet han gjør.

Også rettspsykiater Randi Rosenqvist, som har gjort flere risikovurderinger av massemorderen, mener at det bør iverksettes et noe mer uforutsigbart soningsmiljø rundt terroristen, for å se hvordan han reagerer på dette. Hun foreslo i januar at Breivik blant annet kunne bli med ut på ukentlige skogsturer.