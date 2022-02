POSITIVT: At toppen er nådd, lover godt for gjenåpningen, som regjeringen har varslet kan skje allerede denne uken.

FHI om omikronbølgen: Kan ha nådd smittetoppen

Folkehelseinstituttet tror vi kan ha nådd vendepunktet der smitten går ned selv uten tiltak. Det markerer en ny fase av epidemien – og lover godt for gjenåpningen.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Det er mulig at vi allerede har nådd selve smittetoppen og eventuelt så vidt har bikket over den, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

– Men det kan se ut til at toppen av effektene av smitte fremdeles kan ligge 1–2 uker frem i tid.

Dermed kan blant annet flere sykehusinnleggelser og sykemeldinger ligge foran oss.

– R-tallet kommer under 1

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen med å planlegge for en ny pressekonferanse om gjenåpning mot slutten av denne uken.

– Norge er på vei mot en så stor grad av befolkningsimmunitet at smitten vil gå ned uten tiltak, sier Bukholm.

Norge har noen tiltak nå, noe som kan påvirke smitten noe. Men FHI tror altså, gjennom tallene de følger, at smitten vil gå ned selv om man fjerner tiltakene.

Det er svært gode nyheter.

– Vi snakker heller om en befolkningsimmunitet enn flokkimmunitet; det handler om når smittekurven slutter å stige, flater ut og så til slutt viser en nedadgående trend. Vi har fått en grunnimmunitet i befolkningen som gjør at R-tallet kommer under 1.

Tilbake til normal hverdag

Dette har allerede skjedd flere steder, blant annet Sør-Afrika, Storbritannia og deler av Danmark.

Folkehelseinstituttet skriver i deres nyeste risikovurdering av omikronvarianten, at samfunnet kan i løpet av kort tid gå tilbake til en normal hverdag uten særlige smitteverntiltak – og uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra omikronvarianten.

Dermed er instituttet tryggere på at det er greit å ikke ha så mye tiltak, eller kanskje ikke tiltak i det hele tatt.

– Hvorfor tror du vi har nådd toppen?

– Ut fra en samlet vurdering av smittetall, antall sykehusinnleggelser, data fra befolkningsundersøkelser, konsultasjoner i helsetjenesten og andre undersøkelser, der grupper blir spurt om symptomer og testresultater, ser det til at smittekurven har flatet ut. På grunn av at man ikke tester seg på samme måte som før, må vi finne andre måter å følge smittebølgen på. De ulike datakildene viser akkurat nå litt ulike tegn på om vi er like foran eller helt på toppen av smittekurven. Det er alltid vanskelig å gi en samlet tolkning av data som stammer fra forskjellige kilder.

Tiltakene som er igjen, er meteren, munnbind, testing og isolasjonsplikt på fire dager.

Og situasjonen på sykehusene er langt bedre enn ventet.

– I tillegg ser vi at tallet for inneliggende ved intensivavdelingene er enda lavere enn vi opprinnelig estimerte og også at antall nye innleggelser på grunn av covid-19 flater ut eller går ned.

Forrige uke sa Bukholm til VG at vi var nærmere toppen enn tallene viste. Grunnen til at de ikke har full kontroll over hvor man er i bølgen, er at veldig få PCR-tester nå registreres i systemet.

– Du sa at gjenåpning kan skje når man er på toppen og viktige samfunnsfunksjoner ikke er truet. Er vi ikke der nå?

– Selv om vi er nær ved eller helt oppe på smittetoppen, vil det komme ettervirkninger av smitte, som vi først ser 1–2 uker etter at smitte har skjedd. Det kan gjelde sykehusinnleggelser og sykmeldinger. Det kan også være regionale eller geografiske variasjoner som ikke kommer frem i overordnede nasjonale tall. Det kan for eksempel være at helsetjenesten i en landsdel kan være mer belastet enn det som er gjennomsnittet på nasjonalt nivå. Men ut fra overordnede nasjonale tall ser det ikke ut som om viktige samfunnsfunksjoner er truet akkurat nå, men det er fortsatt en fare for at dette kan endre seg.