SOMMERSTILEN: Statsminister Jonas Gahr Støre hadde i forkant lest i Dagsavisen at han kom til å stille solbrun med opprullede skjorteermer på pressekonferansen. Støre var ikke fornøyd med brunfargen ennå, men gjorde sitt for å leve opp til spådommen.

Støre bekrefter: Finnes hemmelige «forståelser» fra Hurdal

PARKVEIEN, OSLO (VG) Ap og Sp ble enige om mer enn det som står i den offentlige regjeringsplattformen på Hurdal, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Støre rullet opp skjorteermene i solsteken og oppsummerte det siste krisepregede halvåret foran svette journalister og sikkerhetsvakter i hagen bak statsministerboligen.

På menyen sto jordbær med fløte og sveler med brunost. Og en oppsummering av et krisepreget halvår.

Sist ut, etter pandemi, strømkrise, krig, skyhøye bensinpriser og stadige renteøkninger, er kommunekrise i Kristiansand.

For to uker siden ga regjeringen beskjed om at de ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020, og i desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning om kommunedeling.

Mandag reiste Støre til sørlandsbyen for å rydde opp – etter en innstendig invitasjon fra hans eget lokalparti.

SOMMERPRATEN: Først besvarte Støre høflige spørsmål om ferieplaner og livet i statsministerboligen. Etterpå ble det langt hardere spørsmål, om pendlerboligskattesmeller, krig og kriser.

– Det er noen forståelser

Statsministeren har tidligere avvist at det finnes en såkalt hemmelig «b-protokoll» fra regjeringsforhandlingene på Hurdal – og at Kristiansand ble avklart allerede i fjor høst.

– Gjennom sånne samtaler så nedfeller vi et felles dokument, som er Hurdalsplattformen. Og så vil jeg si at det er noen forståelser i en sånn forhandlingsprosess, hvor du er inne på politikkområder, som gir noen føringer fremover, sier Støre til VG.

– Det vil ikke jeg kommentere om den arbeidsformen, annet enn når folk har spurt meg: «var dette med Kristiansand nedfelt skriftlig i oktober?». Da mener jeg at denne saken får en helt annen dimensjon i forhold til hva som har skjedd siden det. Og svaret på det er nei.

Politisk sensitive spørsmål

– Var det nevnt muntlig da?

– Nei. Men at Sp var opptatt av at noen av tvangsprosessene var nødvendig å se på på nytt, og det kom de til å prioritere i forhold til hvor de hadde muligheter til å gjøre ting.

– Der det finnes en forståelse, er det politisk sensitive spørsmål?

– Ja, det kan det være. Men jeg har noe mer kommentarer til det. Vårt prosjekt står i Hurdal. Det ligger forståelser i verdiene.

SOMMERVARME: Solen skinner ikke på Aps målinger for tiden. Men på statsministerens oppsummerende pressekonferanse ble det hett.

– Mistet gode statsråder

Støre nevnte statsrådene som har gått av denne våren da han oppsummerte det siste halvåret.

– Vi har mistet gode statsråder. Det er jeg lei meg for, sier Støre.

Arbeidsminister Hadia Tajik gikk av i mars, etter pendlerboligsaken. Saken startet med at VG avdekket at hun hadde fått skattefri pendlerbolig på grunnlag av en kontrakt som aldri ble tatt i bruk.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) gikk av i april, etter at VG omtalte et forhold han hadde hatt til en ung kvinne da han var statsråd i Stoltenberg-regjeringen.

– Klokt med mest mulig åpenhet

Støre sa også at han ikke vil kreve at hver enkelt av politikerne som har fått skattesmell står frem.

– Forholdet mellom enkeltpersoner og skattemyndighetene er av personlig karakter. Jeg vil være varsom med å skjære alle over en kam i forhold til hvordan man nærmer seg det.

– Jeg vil ikke stå her og si at alle må legge frem alt i offentligheten. Men jeg vil legge til at jeg oppfordrer til mest mulig grad offentlighet.

– Det er klokt å være mest mulig åpen?

– Det er klokt med mest mulig åpenhet.