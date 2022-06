BRANNVESENET: Som utrykningsleder i brannmannskapet, styrte Kjetil Sæther (t.v.) selve søksaksjonen. Innsatsleder Stian Farstad (t.h.), organiserte aksjonen fra land.

Brannvesenet om ulykken ved Seterøya: Fant personene døde inne i båten

MOLDE (VG) De to mennene som lørdag omkom i en båtulykke i Møre og Romsdal, var allerede døde da brannvesenet ankom stedet.

Store ressurser ble satt i sving, da brannvesenet lørdag formiddag fikk melding om en båt som lå i vannet med baugen opp ved Seterøya i Moldefjorden.

Overfor TV 2 bekreftet politiet lørdag at båten hadde kjørt på et skjær. To menn i 40-årene ble senere bekreftet omkommet.

Stian Farstad er innsatsleder for brannmannskapet, som var først på ulykkesstedet ved Seterøya. Han opplyser at de to var døde da de ble funnet inne i båten. Brannvesenet mener de to var i båten hele perioden den har ligget under vann.

– Det ble ganske tidlig klart for oss at livene deres ikke kunne reddes. De var omkommet på stedet.

– Så de ble altså bekreftet omkommet på stedet?

– Ja, de var omkommet på stedet, sier Farstad, som også sier at det var klart for dem at livene ikke sto til å redde.

Lørdag uttalte politiet til VG, at det ble funnet to «tilsynelatende livløse personer» på stedet. Søndag har ikke politiet ønsket å kommentere saken.

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Dramatisk aksjon

Brannvesenet var på stedet ti minutter etter at meldingen kom klokken 12.56 lørdag. Et mannskap med overflatereddere, rykket ut med brannbåt.

– De kunne veldig raskt bekrefte at de så to personer i båten, etter å ha dykket ned og kikket inn, og begynte arbeidet med å få dem ut. Det gikk ganske radig, de brukte ikke lang tid på å få dem to ut av båten og opp i vår egen båt.

Farstad skryter av redningsmannskapet.

– Det gikk egentlig så raskt som det kunne gå, sier Farstad.

– Da vi kom ut og fikk bekreftet at det var personer der, ble det slått på den store knappen av Hovedredningssentralen.

– Det er dramatisk med en gang du kan bekrefte at det er personer ombord i båten. Men det er derfor vi er på jobb, de er det vi jobber med. Vi jobber med å redde folk som trenger hjelp. Så er det beklageligvis ikke alltid at man kan gjøre det.

Hvor lang tid det hadde gått fra ulykken skjedde til nødetatene fikk melding om den er uklart.

Preger lokalsamfunnet

De omkomne mennene, var hjemmehørende i Rauma kommune. Varaordfører i kommunen Magnhild Vik, sier til VG at ulykken får stor innvirkning på lokalsamfunnet.

– Det er en forferdelig tragisk ulykke.

Kommunen bistår nå med psykososialt team til pårørende

– Det preger kommunen i forferdelig stor grad, og vil prege samfunnet i lang tid fremover.

Flere ulykker

Medievakt i redningsselskapet Lars Mosby Enger, sier til VG at de i innledningen til sommeren (mai og juni), har hatt 127 såkalte SAR-oppdrag.

Det innebærer eksempelvis søk etter savnede personer, båter som driver mot land i dårlig vær, eller mann over bord.

I 2021 (hele mai og hele juni) var det til sammenligning 217 oppdrag av denne typen. Men ingen av disse var i kategorien «kollisjon», som det har vært fire av i år.

– Innledningen på sesongen har vært omtrent som forventet. Men vi har de foregående årene ikke hatt de typiske ulykkene som den vi så i Kragerø i natt, sier han og viser til ulykken hvor to personer ble hardt skadd etter en kollisjon natt til søndag, sier Enger.

– I juni har vi rykket ut på fire slike hendelser allerede.

REDNINGSSKØYTE: Redningsselskapets redningsskøyte i Oslo. Så langt i år har det vært 331 SAR-oppdrag i landet.

Enger oppfordrer alle til å løfte blikket og tenke sikkerhet i sommer.

– Dersom man kombinerer båtkjøring med fart, promille og mørke vet vi at det statistisk sett har mye lettere for å gå galt. Havner man i en situasjon der man skal ta båt hjem fra sommerfest må noen tørre å si fra dersom disse faktorene kombineres.