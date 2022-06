1 / 2 BIKUBETYVERI: Her sto det tidligere 22 bikuber. Plutselig var alle borte. forrige neste fullskjerm BIKUBETYVERI: Her sto det tidligere 22 bikuber. Plutselig var alle borte.

Hjalmar (82) ble frastjålet 1,2 millioner bier over natten

SKOPPUM (VG) Birøkter Hjalmar Egeli skulle bare sjekke innom bikubene sine før avgang til hytta på Sørlandet mandag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Først trodde jeg at jeg så syner, forteller han.

22 bikuber var forsvunnet. 1,2 millioner bier, kilovis med honning og materiell – alt til en anslått verdi på minst 200.000 kroner.

– Det var bra kuber der oppe, det var mye honning, sier Egeli.

Han forteller at han bare snudde rundt og kjørte hjem til huset på Skoppum, som ligger i Horten kommune i Vestfold.

– Jeg var sjokkert, altså.

Han tror kubene må ha blitt rappet enten natt til mandag eller natt til søndag. Han vil anmelde saken på onsdag.

1 / 2 BIINNTEKT: Det er penger å tjene både på honning og salg av bikuber. Det gjør kubene til et mål for tyver. forrige neste fullskjerm BIINNTEKT: Det er penger å tjene både på honning og salg av bikuber. Det gjør kubene til et mål for tyver.

Bak står tiår med arbeid med å avle frem bier og dronninger. 82-åringen har holdt på med dette siden 1966.

Der bikubene nylig sto, er det bare rammene som kubene sto på igjen. Kubene var ikke forsikret.

Når VG kommer på besøk tirsdag formiddag, surrer det noen hundre bier rundt i skogholtet. De var ute av kubene da tyvene tok resten av flokken med seg. Noen har med seg pollen som de går langs plankene med, på forgjeves leting etter inngangen.

– Disse kommer til å dø, sukker Egeli.

– Hva tenker du når du ser på alt dette?

– Jeg tar meg ikke tid til det. Det blir så stygt, vet du. Det er forferdelig. At det går an … at det bare går an.

Flere store brekk

Dette skjedde mindre enn én måned etter at 18 bikuber ble frastjålet Alexandru Chersan på Klemetsrud i Oslo.

Norges Birøkterlag får melding om 10–15 bietyverier hvert år.

Det største kjente bietyveriet i Norge skjedde i Moss i 2020, da 28 kuber forsvant. Hendelsene på Skoppum og i Oslo i år er de neste på listen.

– For birøkteren er tapet både i kubeutstyr og bier, og dronninger som kan være avlet frem gjennom mange år for de ønskede egenskapene. Honningen som biene ville samlet i løpet av sommeren tapes også, sier kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerke Lund.

I tillegg påpeker hun at biene er levende dyr som har krav på dyrevelferd. Å flytte bier fra én side av landet til en annen kan også regnes som miljøkriminalitet.

BISMAK. Hjalmar Egeli har fremdeles bikuber igjen, men han synes det er leit å tenke på de som forsvant.

Egeli tror mange av biene kan ha dødd under brekket.

– De får panikk, og så kollapser de, sier han.

Mistenker lokalkjent bande

Det kan være mye penger å tjene på bikuber. Kubene kan selges direkte, og man kan avle nye dronninger for salg. I fjor meldte TV 2 at en bikubebande herjet i Norge.

– Vi er litt urolige. Det er helt klart planlagte ting som skjer, sier Bjerke Lund.

Å stjele 22 bikuber på så kort tid krever både utstyr og kunnskap. Hun utelukker ikke at dette kan være en organisert gjeng med kompetanse på birøkt.

– Vi vet ikke hvem det er, men det kan godt være en bikubebande. Det er verdier i birøkt. Det er mange som trenger bier å starte med. Da kjøper de en kube med dronning og bier for typisk 5–6000 kroner.

1 / 2 GJEMT: Bikubene Egeli fikk frastjålet var godt skjult i en skogsvei langt vekke fra huset hans. Han tror tyvene har gjort seg kjent i området. forrige neste fullskjerm

Overfor lokalavisen Gjengangeren, som også har omtalt saken, bekrefter Mattilsynet at informasjon om bikubenes beliggenhet finnes tilgjengelig på nett hos en tredjepart. Slik har trolig tyvene funnet frem til stedet.

Egelis bikuber lå i et skogholt, på enden av en traktorvei. De er nær umulig å finne frem til uten å vite hvor man skal gå, mener han.

– De må ha hatt god kjennskap til området.