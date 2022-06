FLERE FORSINKELSER: Rolf Kristensen (21) til høyre, sammen med kompisen til venstre. I to døgn etter planlagt avreise, har de ikke kommet seg hjem til Norge.

Flyet hjem har vært forsinket fem ganger: − Ganske drittlei

Tirsdag skulle Rolf Kristensen (21) fly med selskapet Flyr fra Mallorca til Gardermoen. Torsdag ettermiddag har han ennå ikke kommet seg hjem.

Etter to og en halv uke på Mallorca skulle Kristensen og en kompis omsider vende snuten mot Norge. Det viste seg å være en langt mer krevende prosess enn ventet.

Så langt har flyet blitt forsinket fem ganger. Torsdag, to dager etter opprinnelig avreise, befinner de to kompisene seg fremdeles i Palma.

VG har fått flere tips fra fortvilte passasjerer som sitter fast på flyplassen i Palma torsdag.

– Alle er slitne og ganske drittlei. Det er helt håpløst, sier Kristensen til VG.

FLYPLASSKAOS: Det er folksomt på flyplassen i Palma, Mallorca.

Søvnløs natt

Flyet til Gardermoen skulle opprinnelig gå klokken 16.10 tirsdag. Det var ikke før klokken 21.00 tirsdag kveld, at passasjerene fikk beskjed om at de ikke ville komme seg hjem denne dagen. De blir lovet opphold på et firestjerners hotell over natten.

Det skjer ikke. Slitne og fortvilte, havner reisefølget på et trestjerners partyhotell på Magaluf.

– Når vi kommer inn på rommet er det 30 grader og aircondition virker ikke. Hotellet var helt forferdelig, jeg ble vekket klokken 8 av poolparty, forteller Kristensen.

Klokken 10 onsdag morgen, får han ny oppdatering fra Flyr. Kristensen får beskjed om at ny avgang vil være klokken 20.

«HÅPER DU HAR SOVET GODT»: Kristensen sov ikke godt den natten.

Men deretter fortsetter forsinkelsene å hope seg opp. Etter flere meldinger om forsinkelser, får de til slutt beskjed om at flyet vil gå klokken 11.00 torsdag. Det betyr enda en natt på nytt hotell.

– Vi måtte gjennom hele den samme prosessen som dagen før. Denne gangen ble det ikke arrangert busser, alle måtte ordne med taxi selv.

– Bare å glemme

Knappe ti minutter før avgang torsdag tikket det inn en ny melding fra Flyr. Ny estimert tid er 14.00.

– Jeg orker ikke mer rett og slett, jeg orker ikke en ny runde med kanselleringer. Hvis ikke jeg kommer meg hjem i dag, da vet jeg ikke, sier Kristensen.

Torsdag formiddag fikk Kristensen beskjed om at flyet er ferdig reparert, og at det vil gjennomgå sikkerhetskontroll. Rundt klokken 13, forteller han at han får beskjed fra de ansatte at flyet enda ikke har gjennomgått denne.

– Har du tro på at flyet vil gå klokken 14?

– Nei, det er bare å glemme det. Ikke i det hele tatt. De bak skranken har ikke hørt noe når vi spør.

Vil sørge for rask refusjon

– Det stemmer at det dessverre ble en kansellering på tirsdag, på grunn av en sprekk i et sidevindu i cockpiten, skriver kommunikasjonsdirektør i Flyr Anita Svanes, i en e-post til VG.

Da det ikke fantes riktig del på øya, måtte denne flys inn. Deretter ble det forsinkelser i selve reparasjonen. Forsinkelsene har ikke sammenheng med streiken blant flyteknikere i Norge, fordi de ikke er organisert i forbundet som streiker.

Hun skriver at Flyr tar til seg tilbakemeldingene, og at de vil gjøre det de kan for å informere gjestene enda bedre.

Svanes beklager også natten på Magaluf.

– Vi booket de hotellrommene som var tilgjengelig på så kort varsel, og beklager at noen har opplevd støy på hotellet eller fått dårligere romstandard enn forventet.

– Vi dekker selvsagt de ekstra omkostningene som er påløpt i Palma, og vi oppretter også en egen mailadresse til de berørte gjestene hvor vi skal informere og sørge for rask refusjon på ekstrakostnader som har påløpt.