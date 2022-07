UREDDE: At ideen om å produsere snus i Norge virker vill for mange, stoppet ikke gründerne Eirik Volent (39), Håvard Mordal Dretvik (39)

Åker i Trondheim ble tobakksplantasje

TRONDHEIM (VG) Nå har tre ingeniører snart 100.000 bokser klare med Norges første egendyrkede snus siden krigen.

Det startet som en vill idé på afterski i 2019.

Eirik Volent (39), ungdomskompisen Håvard Mordal Dretvik (39) og sistnevntes kjæreste Anna Widén-Björk (40) fabulerte om at frøene Anna hadde plantet i noen potter på balkongen i Trondheimsleiligheten sin kunne bli til noe mer.

Gården som kjæresten Håvard Dretviks familie driver for tredje generasjon på Byneset utenfor Trondheim ble pekt ut. Noe av kornet fikk vike for tobakksplantene, som blir storblandede vekster på halvannen til to meter under trøndersk himmel.

Tre år senere har Snusbonden 50.000 bokser med snus i ulike smaker klare, og forventer en dobling til neste år. De står bak den eneste registrerte snusen som er dyrket, høstet, foredlet og puttet i dåse på norsk jord.

– Hvis det finnes flere, vet ikke Helsedirektoratet om det, for å si det sånn, flirer Eirik, som etter hvert har blitt god på Helsedirektoratets regelverk i produksjonen av det omdiskuterte produktet.

VEKSTBU: Låven har blitt stedet der første små skudd blir satt til sin første vekstspurt under lamper

Ikke «helseprodukt»

Helsedirektoratet er med på å regulere virksomheten som de tre snusbøndene har kastet seg inn i. Her er det lite rom for fristende og egenartet innpakning, uansett hvor mye gründerne måtte ønske det. For på lik linje med alt annet av denne sorten må den lokalproduserte trøndersnusen inn de i standardiserte mørkegrønne boksene vi har i Norge.

Snus av typen svensk snus fører til økt risiko for kreft i spiserør og bukspyttkjertel, og kan øke risikoen for høyt blodtrykk, konkluderer Folkehelseinstituttet i en rapport fra 2019. Likevel bruker rundt 20 prosent av norske menn og fem prosent av kvinner det daglig.

– Det er ikke som om vi mener at snus er et helseprodukt. Men hvis man først snuser, er det fint å gi folk muligheten til å velge et produkt som er kortreist, økologisk og sporbart, som man vet helt sikkert hva består av, mener Eirik Volent.

LUKT: Tørkede tobakksblader av typen Virginia lukter mildt, som teblader.

– Ser i krydderhyllen

Mesteparten av snusen som konsumeres i Norge produseres i Sverige, men med råvarer fra helt andre steder i verden.

Den trønderske trioen kjøper frøene fra en økologisk frøprodusent i USA.

Frøene puttes i jord her på Byneset, får så å vokse seg til halvannen til to meter store planter, kureres og tørkes. Deretter kværnes bladene til tobakksmel, tilsettes vann og en basisk løsning for å få frem nikotinen, og det hele bakes i en trykkoker før det smaksettes.

– Vi ser i krydderhyllen, rett og slett, smiler gårdsmannen Håvard Mordal Dretvik, og legger til at de gjør smakingen selv, med utgangspunkt i mest mulig lokale smaker og råvarer.

NY MASKIN: Inne på låven står den grønne snuspakkemaskinen som kompisene monterte opp i mars. Frem til da gjorde de alt for hånd.

Hvitløkssnus

De tre vennenes iboende nysgjerrighet har ført til eksperimenter som steinsoppsnus og hvitløkssnus.

I starten sto de lenge med håndmikser i plastboller og blandet selv, noe Eirik erindrer at det etter hvert var en utfordring for både nese og mage.

Klistremerkene på boksene klistret de på selv, og løssnusen ble lagt med teskje oppi hver eneste boks.

Slik ble altså tre ingeniører snusbønder. Anna sa opp jobben sin for et års tid siden for å drive med tobakksproduksjonen på heltid, mens Håvard og Eirik fortsatt jobber som henholdsvis prosjektleder i et byggefirma og med kapitalforvaltning.

– Det er egentlig litt lite timer i døgnet, innrømmer Håvard mens han bærer bort kasser med prøveplanter som ikke får være med videre til foredling.

HJEMMEMEKKET: Det har vært mye prøving og feiling for gründerne i Trøndelag. Snuspakkemaskinen har bydd på hodebry.

– Ikke en rekrutteringsplattform

Snusbøndene anslår at kun rundt 5–6 prosent av norske snusere velger løssnus, men for produsentene er det det som virkelig gir en spennende utfordring.

– Det er jo da du får frem teksturen i tobakksblandingen, sier Eirik, mens han gnir fingrene mot hverandre for å demonstrere motstanden i tobakksblandingen.

– Vi er ikke en rekrutteringsplattform. Vi produserer et premiumsprodukt for dem som allerede snuser. Det er neppe mange ungdommer som når de skal prøve snus for første gang går inn i en nisjebutikk og kjøper den absolutt dyreste, sier Eirik til VG.

At de ikke rekrutterer nye snusbrukere er forresten ikke helt sant. Eirik selv erkjenner at han ikke snuste før vennene startet bedriften, men etter runder med utprøvinger av smaker og status som Snusbondens daglige leder ble vanen nesten umulig å ikke ta opp.

Han flirer litt selv over at det stemmer godt overens med hans «sans for finesse», som han kaller det.

Men det stopper ved snus, sigaretter kommer de ikke til å lage, forsikrer vennene.

ENTUSIAST: Håvard Mordal Dretvik (39) er både en lidenskapelig bonde og snuser

Gammel tradisjon

Selv om gården i Trøndelag står for et ganske unikt tilfelle av tobakksdyrking i Norge nå, var det slett ikke uvanlig før.

Det foregikk kommersiell produksjon av norskavlet tobakk fram til 1920, ifølge Folkehelseinstituttet, og under krigen var det mange som dyrket tobakk for eget bruk da det ble rasjonering på produktet.

Håvards besteforeldre startet gårdsdriften på 60-tallet. Fortsatt drives gården hovedsakelig med bygg-, havre- og erteproduksjon.

Men når 20 av gårdens 300 mål nå er fylt med tobakksplanter, er det bare starten, mener trioen.

TRIVES: Tobakksplantene er hardføre og trives godt i trøndersk klima.

– De har en vanvittig vekstvilje, disse plantene, og funker overraskende godt i vårt klima. Man tenker kanskje ikke på alle fordelene vi har her: Vi slipper gresshopper, fluesvermer, snegler og sopp. Tenk hvor mye sprøytemidler som må til for å bekjempe det, sier Håvard.

Bonden kikker ut på det trønderske duskregnet.

– Her har vi ikke så mye stekende sol, men samtidig veldig lange lyse timer i døgnet. Og i år trenger vi i hvert fall ikke noe vanningsanlegg, flirer han.