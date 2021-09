Aftenposten: Ropstad inngikk avtale for å slippe skatt – betalte aldri

En fersk avsløring i Aftenposten viser at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad opplyste Statsministerens kontor om at han betalte utgifter på foreldrenes hus – uten at han gjorde det. Nå legger han seg flat.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Aftenposten har tidligere avslørt at partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var folkeregistrert hos foreldrene på gutterommet i Agder, og på den måten fikk gratis pendlerbolig i Oslo.

Nå avslører avisen at han også unngikk å betale skatt ved å oppgi at han hadde boutgifter til foreldrenes hus.

– Jeg avtalte med mine foreldre at jeg skulle dekke faste utgifter for dem, fordi jeg da ville falle inn under skattefritaket. Det var en dårlig vurdering, sier Ropstad til avisen.

For å slippe å betale skatt av pendlerboliger, må stortingsrepresentanter og statsråder ha utgifter til egen bolig på hjemstedet.

Da Ropstad ble barne- og familieminister i 2019 var det Statsministerens kontor (SMK) som tok over utgiftene i forbindelse med pendlerboligen fra Stortinget.

Aftenposten kan nå dokumentere at SMK ba Ropstad skrive om han hadde utgifter i forbindelse med bolig på hjemstedet eller ikke. I 2019 svarte Ropstad nei, kan avisen avsløre. Da fikk han en skatteregning på 140.000 kroner.

Året etter unngikk Ropstad den samme regningen.

I november 2020 svarte Ropstad derimot at han hadde utgifter knyttet til boligen på hjemstedet.

Ifølge avisen hadde Ropstad en avtale med foreldrene sine om at de skulle sende ham en regning for boutgifter for gutterommet.

Det førte til at KrF-lederen slapp å betale skatt av pendlerboligen. Ifølge Aftenposten sparte han da 175.000 kroner i skatt.

Ropstad betalte aldri regningen til foreldrene sine, skriver avisen.

På spørsmål fra Aftenposten om hvorvidt det var en skattetilpasning, svarer han:

– På det tidspunktet vurderte jeg at det var bedre å betale en del av de utgiftene for at pendlerboligen ikke skulle være skattepliktig.

– Det var en dårlig vurdering som jeg beklager og ikke skulle gjort. Og jeg skjønner at det er mange som er skuffet over at jeg gjorde den vurderingen, sier Ropstad til Aftenposten.

Han innrømmer overfor avisen at han oppnådde en skattemessig fordel.

– Jeg har hatt fri pendlerleilighet og ikke hatt utgifter på mitt hjemsted. Derfor skal jeg betale skatt. Det er nå blitt presisert, og jeg er i dialog med Skatteetaten for å betale det de kommer frem til at jeg skal betale.