FULL SEIER: Siv Presthus er utrolig glad og lettet over resultatet.

Ammerud-saken: Full oppreisning til Siv Presthus

Etter forhandlinger med Oslo Kommune har partene inngått forlik om full oppreisning og erstatning til Siv Presthus.

Publisert: Nå nettopp

Dermed er rettsprosessen avsluttet.

– Vi er glade for at vi kunne komme til enighet i denne saken. Dette har vært svært krevende for alle involverte og har preget Ammerud skole i flere år, sier Brynhild Farbrot, divisjonsdirektør for grunnskole.

Presthus er tidligere ansatt ved Ammerud skole i Oslo, og gikk til sak mot kommunen.

– Jeg er så utrolig glad og letta for at rettferdigheten seiret og for at sannheten kom fram til slutt, sier Siv Presthus til Avisa Oslo.

Forhandlingene har pågått gjennom dagen, og torsdag ettermiddag ble det kjent at partene har kommet til enighet om et forlik som ga Presthus full seier.

– Dette setter en standard for mange lærere. Jeg håper det som har skjedd i min sak er med på å gjøre det lettere for varslere som kommer etter meg, sier Presthus til avisen.

FLERE VARSLER: Flere tidligere ansatte ved Ammerud skole har fortalt om et dårlig psykososialt miljø på arbeidsplassen.

I stevningen mot Ammerud skole, Utdanningsetaten og Oslo kommune krevde hun sammen med Utdanningsforbundet oppreisning og erstatning etter at det ikke ble grepet inn mot skolens håndtering av henne som arbeidstaker.

Presthus pådro seg en nakkeskade etter at en elev i et klatrestativ landet på henne. Etter ulykken ble hun 50 prosent ufør. Det gjorde at hun fikk behov for noe tilrettelegging, men fortsatte som spesialpedagog ved skolen i halv stilling.

Da Ammerud skole fikk ny rektor i 2015 opplevde hun at arbeidsmengden økte ut over hennes stillingsbrøk.

Hun sa at hun i praksis fikk doblet antallet elever med sterkt særskilte behov fra tidligere – tross hennes halve stilling.

Hun fortalte tidligere i år at det hun opplevde som et dårligere psykososialt arbeidsmiljø, gjorde henne 100 prosent ufør i november 2019.

Hun har kritisert Utdanningsetaten i Oslo kommune for å ikke gripe inn i hennes sak med skoleledelsen.