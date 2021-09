Nav-drapet i Bergen: Ansatte ved kontoret utsatt for drapstrusler i årevis

ÅSTED: I formiddag rykket politiet ut til pågående livstruende vold ved dette Nav-kontoret på Årstad i Bergen sentrum. En kvinne i 50-årene døde av skadene hun ble utsatt for. En mann i 30-årene er siktet for drap.

Flere ansatte på Nav-kontoret Årstad midt i Bergen sentrum har gjennom årene mottatt grove og alvorlige trusler fra brukere. Mandag ble en av de ansatte knivdrept på jobb.

Mandag ble en kvinnelig ansatt i 50-årene knivdrept på jobb på Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen, mens en annen kvinnelig ansatt i 30-årene ble lettere skadet.

En mann, som ifølge VGs opplysninger er i 30-årene, er siktet for drap og grov kroppsskade etter knivangrepet.

VG har gått gjennom rettsdokumenter hvor en rekke personer er dømt og tiltalt for trusler mot Nav-ansatte på kontoret på Årstad de siste årene. Flere av sakene gjelder drapstrusler, andre trusler og krenkende atferd.

– Vi må igjen se på om det er flere tiltak som bør gjøres ved kontorene våre for å sikre enda bedre mot slike forferdelige hendelser som har skjedd i dag, uttalte direktør for Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, på en pressekonferanse sent mandag ettermiddag.

Bare i høst kommer det opp to rettssaker hvor Nav-kontoret har ansatte som er fornærmet.

I den ene saken skal en mann i 30-årene ved flere anledninger i vinter ha ringt til ulike saksbehandlere og avdelingsledere.

I samtalene skal han ha fremsatt en rekke drapstrusler og andre trusler. En av samtalene fant sted i romjulen i fjor, da mannen tok kontakt i forbindelse med en sosialstønad.

Han skal da ha sagt: «Jeg skal ta livet av hver og en av dere».

Da den kvinnelige ansatte konfronterte mannen med at hun tok trusselen hans alvorlig, skal mannen ha gjentatt at det var en drapstrussel og at den var rettet mot «alle ansatte på kontoret».

En drøy måned senere ringte mannen på ny til kontoret. Da fortalte han en annen ansatt at han ville «gjøre trusselen i desember til realitet».

Mannen må møte i Bergen tingrett i oktober i år.

En drøy måned senere må en annen mann møte i tingretten for å ha forstyrret den alminnelig fred og orden. Denne mannen var ilagt vedtak om utestengelse fra Nav-kontoret, men oppsøkte det likevel. Da han ble bedt om å gå, ble han oppfarende, aggressiv og skrek høylytt mens hans fektet med armene.

De siste årene har politiet blitt i involvert i en rekke saker på kontoret:

November 2020: En kvinnelig ansatt mottok en rekke trusler fra en mann i 40-årene under en telefonsamtale. Mannen uttalte gjentatte ganger at han ikke var redd for å dø, og at han ville ta med seg andre i døden. Bakgrunnen for uttalelse var at han følte seg som et kasteball i systemet, og at han ville finne «de ansvarlige» og ta dem med seg i døden. I retten sa mannen at han ikke husket noe av den over 24 minutter lange samtalen med saksbehandleren.

Mars 2020: En kvinne i 20-årene sier under et møte med en ansatt på kontoret at «jeg gleder meg til å treffe deg på gaten» og at hun «driter i at du er gravid». Kvinnen ble senere ilagt et forelegg for dette og en rekke andre forhold.

Februar 2020: En mann i 30-årene ringte til en av de ansatte ved kontoret. Mannen fremsatte et krav om at han ville komme ned på det lokale kontoret med et skytevåpen om han ikke fikk utbetalt penger. Den ansatte varslet sin leder fordi hun var usikker på om mannen mente alvor. Politiet ble tilkalt, og de besluttet å stenge kontoret. Mannen ble dømt til fengsel for grove trusler i Bergen tingrett april i år.