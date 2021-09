KLAPP PÅ SKULDEREN: Fungerende partileder Olaug Bollestad gir Kjell Ingolf Ropstad et støttende klapp på skulderen under KrFs landsstyremøte fredag. Nestleder Ingelin Noresjø til venstre og partisekretær Geir Morten Nilsen til venstre.

Ropstad ferdig som KrF-leder: − Kjenner på et vemod

STORO (VG) Fredag overlot Kjell Ingolf Ropstad lederjobben i KrF til Olaug Bollestad.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg kjenner på et vemod, sier Kjell Ingolf Ropstad når han møter VG kort tid etter han har overlatt lederjobben til Olaug Bollestad.

Bollestad vil være fungerende leder for KrF frem til ny leder velges på et ekstraordinært landsmøte. Når dette vil bli, er fortsatt ikke bestemt.

Nå skal Ropstad være en del av stortingsgruppen på tre politikere sammen med Bollestad og Dag Inge Ulstein.

Den avgåtte partilederen vil ikke si noe om han mener den neste partilederen bør sitte på Stortinget, som mange KrF-politikere har trukket frem som viktig.

– Jeg har bestemt meg for ikke å si noe om det. Det viktigste for meg er at det blir en god prosess i partiet, men både Olaug og Dag Inge vil bli veldig gode ledere hvis de blir valgt, sier han.

Mener reglene bør bli tydeligere

Sist lørdag meldte Ropstad meldte at han kom til å gå av både som partileder og barne- og familieminister, etter Aftenpostens avsløringer om at han hadde vært registrert på gutterommet hos foreldrene i Agder for å unngå å betale skatt på pendlerbolig i Oslo.

– Opplever du at du har fått uklare råd om hvordan du skal forholde deg til regelverket?

– Jeg vil veldig tydelig si at dette er mitt ansvar. Så er jeg er glad for at det gjøres en grundig gjennomgang, for det er veldig viktig at en blir trygg på hva praksis skal være, sier han.

– Det er viktig at en blir trygg på hvordan denne typen saker skal håndteres fremover.

– Tror du at du hadde vært i denne situasjonen hvis du hadde fått tydeligere råd om hvordan du skulle følge regelverket?

– Det vet jeg ikke. Det kan godt være at jeg hadde tatt andre valg om jeg hadde fått en helt annen beskjed da jeg kom inn på Stortinget, sier han.

– Har du etterbetalt pengene du skylder skatteetaten?

– Jeg har fortsatt ikke fått beskjed fra Skatteetaten. Vi har hatt dialog, så jeg tror de jobber med saken. Jeg er selvfølgelig innstilt på å få gjort opp for meg så fort som mulig.

Bollestad: – Tungt

– Det er med blandede følelser jeg gjør at jeg gjør det. Jeg er glad i han både som person og leder, og derfor syntes jeg det var tungt, sier Bollestad til VG.

Hun sier landsstyret nå skal bestemme hvordan prosessen frem til et nytt ledervalg skal være.

– Blir du den neste lederen?

– Det svaret skal ikke VG få, selv om dere har veldig lyst! Partiet skal ha svar først, og jeg vil svare valgkomiteen før jeg svarer mediene, sier Bollestad.

– Kan ledervalget ha betydning for KrFs politiske retning?

– Nei, KrF er et sentrumsparti - vi er den gule midtstripen. Vi skal kunne samarbeide både til høyre- og venstresiden, sier Bollestad.

Andre mulige lederkandidater, som heller ikke har bekreftet at de vil stille som lederkandidat, er Dag Inge Ulstein, Hans Olav Syversen og Ida Lindtveit Røse.

Etter at pendlerboligsaken har blitt rullet opp, har både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) fått kritikk for måten regelverket har blitt praktisert på. Stortinget har selv varslet at de vil granske praktiseringen av pendlerboligordningen, og onsdag ble det kjent at ordningen også skal granskes eksternt.