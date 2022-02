STORHANDEL: Emilie Andersen (t.v.) og Jenny Brandstorp fra Sarpsborg hadde fredag sin første tur til Sverige for å handle etter at restriksjonene ble fjernet. – Jeg har ikke vært her siden juni, sier Brandstorp.

Nyter full grenseåpning til Sverige: − Deilig!

SVINESUND (VG) Glem lange køer, testing, registrering og coronapass: Nå er hverdagen tilbake på svenskegrensen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er deilig å bare kunne dra, sier Emilie Andersen og Jenny Brandstorp fra Sarpsborg, i det de har fylt handlevognene på Nordbysenteret og skal sette kursen mot vinterferien på hytta.

– Det gjør det mye enklere å planlegge, sier Andersen.

De siste to årene har man, med noen unntak, kunnet høre en knappenål falle på det enorme senteret like over svenskegrensen.

Men etter at både Sverige og Norge opphevet innreisereglene i forrige uke, er det blitt like trangt om parkeringsplassene som før pandemien: Besøkstallene har vært på nivå med rekordåret 2019.

– Det er nesten et mentalt sjokk, sier senterleder Ståle Løvheim.

– Nå har jeg sittet her i to år og sett på en tom parkeringsplass.

GOD OVERSIKT: Fra tårnet på Nordbysenteret har senterleder Ståle Løvheim full kontroll på de besøkende.

Fra å knapt ha noen besøkende i januar, var det forrige helg hele 65.000 personer innom. Denne helgen, som er starten på vinterferien for de aller fleste i Sør-Norge, forventer de at enda flere nordmenn tar turen.

– Det er helt fantastisk. Nå kan vi endelig jobbe med det vi skal, sier Løvheim, som er spent på om det gode besøket vil fortsette.

– Jeg tror tallene er en god blanding av at folk vil ut og føle på en slags «nyvunnen frihet», og så får vi se om det fortsetter eller om det er ting som har endret seg, sier han.

GOD STEMNING: Svein Thorbjørnsen fra Asker fikk en god start på dagen med fri grensepassering og OL-gull i skiskyting.

Svein Thorbjørnsen kjørte fra Asker til supermarkedet Maximat på Nordbysenteret fredag morgen. Ikke bare slapp han kø og restriksjoner på grensen: Skiskytter Johannes Thingnes Bø hadde i tillegg sikret Norges OL-gull nummer 15.

– Nå er stemningen god! jubler han.

– Går riktig vei

Butikksjefen på Maximat, Ole Jørgen Lind, er glad for å se kunder i butikken igjen, etter en omsetning på kun fire prosent av normalen i starten av januar.

– Å gå rundt her alene og være vaktmester, det var traurig, sier han.

Men selv om pandemien har sluppet taket på grensehandelen, har oppsigelsesrunder, permitteringer og tomme butikkhyller satt sine spor.

Før pandemien hadde supermarkedet 220 ansatte. Nå er det kun 79 igjen.

MÅ ANSETTE FLERE: Butikksjef for supermarkedet Maximat på Nordby, Ole Jørgen Lind.

– Vi rekrutterer for harde livet, og ansetter hver dag, sier Lind.

På supermarkedet har 40 prosent av de ansatte vært bosatt i Norge og pendlet daglig over grensen. Disse har i lange perioder måttet gå i fritidskarantene når de kom hjem fra jobb i Sverige.

Butikksjefen, som bor i Halden, har vært i fritidskarantene i 477 dager siden pandemien startet.

– En del av de norske har valgt å si opp. Flere fikk ikke engang levert i barnehagen, fordi at de havnet i karantene hver gang de dro på jobb, sier han.

Lind ser optimistisk på fremtiden, men tør ikke slippe jubelen løs helt ennå.

– Jeg hadde følt meg utrolig naiv om jeg nå skulle si at jeg var sikker på at det ikke kommer til å bli en ny runde. Men nå ser det bra ut, våren er fremfor oss og det går riktig vei.

– Roligere

Det er ikke bare på den svenske siden av grensen det merkes at innreisereglene er fjernet. Bare en liten halvtime i bil fra Nordbysenteret ligger Kiwi Halden.

– Det er en god del roligere, sier butikksjef Henrik Norum-Johansen.

Som flere butikker i Norge, fikk de økt omsetning da restriksjonene kom.

– Det har vært en vanskelig periode for mange, men det har vært en naturlig vekst blant butikker i nærhet til grensen siden folk ikke reiste over, sier Norum-Johansen.

HALDEN: Butikksjef ved Kiwi Halden, Henrik Norum-Johansen, håper at flere vil fortsette å handle lokalt.

Han har forståelse for at flere har valgt å ta turen til Sverige nå som grensene har åpnet helt.

– Jeg har full forståelse for at folk lar seg friste av varer som er mer avgiftsbelagt i Norge, sier han.

Men omsetningen har ikke gått helt tilbake til nivået det var på før pandemien, ifølge butikksjefen.

– Jeg håper at folk har fått øynene mer opp for fordelene med å handle lokalt, og hvor mange bra og fine butikker vi har her i Norge, sier han.