Ukrainske flyktninger kommer til mottaket på Scandic Helsfyr Hotell i forrige uke.

Fra onsdag kan ukrainske flyktninger registrere seg i politidistriktene

I en pressemelding lørdag informerer Justisdepartementet om registreringsendringer av ukrainske flyktninger som vil tre i kraft fra onsdag 16. mars.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Grunnet mengden ukrainske flyktninger i Europa, tilrettelegger regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet. Det vil gjøre det lettere for ukrainere å søke asyl der de er. I en pressemelding lørdag opplyser Justisdepartementet at endringene trer i kraft fra onsdag 16. mars klokken 08.

Inntil det skjer opplyser Politiets utlendingsenhet, som er registreringsansvarlig, til VG at flyktninger kan registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret, inntil det kommer en ordning på plass i distriktene.

På et pressemøte mandag oppfordret direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang alle uregistrerte ukrainere som oppholder seg i private hjem til å bli der de er, og avvente informasjon om registrering.

Nå er flere detaljer klare over hvilke grep som vil tre i kraft, skriver regjeringen:

Politiets utlendingsenhet (PU) styrkes med om lag 100 stillinger som vil styrke politiets kapasitet på Råde ytterligere.

PU har utvidet kapasiteten til å ivareta asylsøkere før registrering på Scandic Helsfyr hotell.

Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter: Agder, sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

De resterende distriktene, Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet, vil tilby samme tjeneste gjennom ankomstsenteret på Råde.

Info Her kan du registrere deg i politidistriktene Ifølge regjeringen kan ukrainske flyktninger i politidistriktene henvende seg ved disse lokasjonene for registrering: Finnmark politidistrikt: Kirkenes politistasjon, Alta politistasjon og Hammerfest politistasjon Troms politidistrikt: Politihuset i Tromsø Nordland politidistrikt: Brønnøysund politistasjon, Mo i Rana politistasjon, Bodø politistasjon, Narvik politistasjon, Sortland politistasjon Trøndelag politidistrikt: Trondheim (sentrum) politistasjon, Steinkjer politistasjon, Trondheim lufthavn Værnes Møre og Romsdal politidistrikt: Ålesund politistasjon, Kristiansund politistasjon Vest politidistrikt: Thon Hotel Bergen Airport, Adr. Kokstadvegen 3, 5257 Bergen. Sør-Vest politidistrikt: Jæren politistasjon på Bryne, Stord politistasjon Agder politidistrikt: Politihuset i Kristiansand Vis mer

NYE DETALJER: I en pressemelding forteller justisminister Emilie Enger Mehl om registreringsendringene som vil tre i kraft.

– Vil redusere presset

– Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge. Dette vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde og gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet å få registrert seg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Justisdepartementet skriver at endringene vil tre i kraft først onsdag siden politiet vil trenge noe tid for å forberede dette for å sikre en riktig og lik praksis i hele landet.

– Det kan bli aktuelt å etablere registrering på flere steder hvis det blir behov for det, sier Mehl i pressemeldingen.

Hun oppfordrer flyktninger til å registrere seg slik at norske myndighetene har kontroll over hvem som er i landet, og for at de registrerte personene får et midlertidig personnummer for å få tilgang på tjenester.

Visumfrihet i 90 dager med biometrisk pass

Hittil har utreiseplikten for ukrainske borgere vært suspendert, slik at ukrainske flyktninger kan oppholde seg i Norge inntil ny informasjon foreligger.

Justisdepartementet opplyser at ukrainere som har biometrisk pass har visumfrihet til Norge i 90 dager. De kan på egen hånd oppholde seg på turistvisum i den perioden, men må registrere seg dersom de vil ha tilgang til oppfølging fra myndighetene.

Norges regjering åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse av ukrainske flyktninger, som gjør prosessen enklere for utlendingsmyndigheten. I første omgang vil oppholdstillatelse gis i inntil et år av gangen, og kan forlenges i inntil tre år.

Det vil gi ukrainske flyktninger samme rettigheter som personer med vanlig asylvedtak – til å jobbe, gå på skole og motta helsehjelp.