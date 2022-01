STØTTER AKSJON: Ingrid Stenstadvold Ross er generalsekretær i Kreftforeningen.

Legenes blåresept-aksjon omstridt: − Skyver pasienter foran seg

Kreftforeningen frykter at pasienter blir skadelidende når leger ikke lenger skriver ut blåresepter, men legger ansvaret på helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Dette er en konsekvens av feilslått politikk, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross om Legeforeningens aksjon.

Stortinget har enstemmig vedtatt at Helsedirektoratet fra 1. januar kan straffe leger med høye gebyrer, dersom de skriver ut blåresepter på feil grunnlag.

Legeforeningen krever lovendring og oppfordret tirsdag landets leger til å begrense forskrivningen av legemidler på blå resept til et minimum.

Kreftforeningen frykter at pasienter ikke vil hente ut medisiner og utstyr, hvis legene skriver ut hvite i stedet for blå resepter og de selv må legge ut for nødvendige legemidler.

– I verste fall vil det kunne gå ut over helsen og lede til dårligere behandling og forverret livskvalitet. Vi håper inderlig at legene vil skjerme de mest sårbare, sier Ross.

Info Hva er blå resept? Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden, forskrives på blå resept.

Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept.

Statens utgifter til blåreseptordningen var 12,2 milliarder kroner i 2020, ifølge Legemiddelindustrien Vis mer

Men kreftforeningen plasserer ansvaret hos helseminister Kjerkol, som ifølge Ross rår over sanksjonen – altså gebyret som Helsedirektoratet kan ilegge legene.

Legeforeningen igangsatte aksjonen tirsdag, fordi statsråden ikke overholdt deres frist for å ta tydelige grep for å fjerne reglene om personlig straffebyr.

KRITISERES: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Fattigdomsfelle

Norsk Revmatikerforbund er kritisk til Legeforeningens blåresept-aksjon.

– De kan skyve mange pasienter ut i en fattigdomsfelle, sier generalsekretær Bo Gleditsch til VG.

Legeforeningen oppfordrer leger til å gi pasienter hvit i stedet for blå resept. Da må den enkelte søke Helfo om refusjon av sine utlegg til medisiner.

– Det kan dreie seg om flere hundretusener som kronisk syke må legge ut selv og kanskje får tilbakebetalt i etterkant, sier Gleditsch.

Han tenker særlig på kostbare, biologiske medisiner, som anses som en revolusjon for mange med revmatiske plager og hittil har vært å få på blå resept.

– Mange av våre medlemmer er uføretrygdede og minstepensjonister. De har ikke råd til å hente ut medisiner, om de må betale dem i sin helhet selv, sier generalsekretæren.

Revmatikerforbundet er enig med Legeforeningen, som protesterer mot at leger kan ilegges bøtestraff på over 200.000 kroner om de skriver ut blå resept på feil grunnlag

– Men ved denne aksjonen ender de med å skyve de pasienter foran seg, sier Gleditsch.

Generalsekretæren i Kreftforeningen tror ikke at Helsedirektoratets ytre etat Helfo er rigget for pågang om refusjon direkte fra pasienter.

– Hvis pasienter må ta opp kampen med Helfo, kan de i verste fall forvente 6–12 måneder før de får igjen pengene, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

GENERALSEKRETÆR: Frode Jahren i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Frode Jahren mener at legeforeningens aksjon er berettiget.

– Vi stiller oss bak legeforeningen og håper at politiske myndigheter løser konflikten veldig raskt, slik at det ikke går ut over pasientene, sier Jahren.

– Beklagelig for pasientene

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er på samme linje.

– Jeg forstår Legeforeningens aksjon, men den er selvfølgelig beklagelig for pasientene som enn så lenge må betale prisen, sier generalsekretær i NAAF Anne Elisabeth Eriksrud.

Seks pasientorganisasjoner har i brev til helseministeren krevd full retrett og endring av loven som åpner for bøtestraff av leger, ved misbruk av forskrivningsretten.

De seks er Kreftforeningen, LHL og NAAF, Diabetesforbundet, Stoffskifteforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

KREVER FULL RETRETT: Generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet har sammen med fem andre organisasjoner sendt brev til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Disse organisasjonene søker ikke et kompromiss, men at hun snur fullt ut. Det har hun ikke gjort, sier generalsekretær Eddy Kjær i Stoffskifteforbundet.

Det ville vært synd om en regel som ingen vil ha, lever videre, mener Kjær.

– Til syvende og sist har jeg fortsatt ikke registrert noen som synes det er en god idé, kanskje med unntak av departementet som bruker det som et verktøy for å spare penger på statsbudsjettet. Regjeringen har lite å tape på å snu her.

Kjerkol vil ikke endre loven

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tidligere åpnet for forskriftsendringer.

Prosessen er i gang, og departementet planlegger å sende forslag til forskriftsendring på høring til våren, opplyser Helsedepartementet onsdag.

UNDER PRESS: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at de vil se på forskriftsendringer i saken om overtredelsesgebyrer for leger som skriver ut blå resept på feil grunnlag. Det er ikke godt nok, mener seks organisasjoner som har sendt brev til helseministeren.

Kjerkol sier leger skal slippe å frykte å skrive ut blå resept.

– Slik skal det ikke være, og jeg mener derfor at forskriften bør endres. Jeg er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning eller skape utrygghet for pasientene, sier Kjerkol.

Men hun vil ikke garantere noen lovendring.

– Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi nå skal gjøre, er å starte en prosess for endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig, sier Kjerkol.

Rødt vil rydde opp

Partiet Rødt er i ferd med å samle støtte fra opposisjonspartier på Stortinget, for å endre loven de selv var med på å vedta.

– Når vi har vært med på et vedtak som får uønskede konsekvenser, skulle det bare mangle at vi ikke tok ansvar for å rydde opp, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

SNUR: Seher Aydar (Rødt) vil i Stortinget foreslå å endre loven.

Sosialistisk Venstreparti støtter forslaget.

– Statsråden har sagt at hun har tillit til leger som fagfolk. Nå må hun vise dette i praksis. Det er klokt å snu, sier stortingsrepresentant for SV Marian Hussein.