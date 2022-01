OPPGITT: Hans R. Dankertsen er leder i Fana idrettslag i Bergen. For desember fikk laget en strømregning på over 85.000 kroner for flerbrukshallen Fana Arena, mer enn tre ganger så mye som i desember 2020.

Idrettsleder fortviler over strømprisene: − En katastrofe for frivilligheten

BERGEN (VG) Lederen i et av landets største idrettslag fortviler over galopperende utgifter til strøm og nettleie. Han er ikke fornøyd med regjeringens strømstøttepakke, og frykter konsekvensene for barn og unge.

– Det som skjer er en katastrofe for frivilligheten i Norge, sier Hans R. Dankertsen, leder i Fana idrettslag i Bergen, til VG.

Dankertsen sier han ble sjokkert da idrettslaget fikk fakturaen for strøm og nettleie i flerbrukshallen Fana Arena for desember.

Regningen kom på 85.998 kroner. Det er mer enn tre ganger så høyt som i desember 2020, da idrettslaget betalte 23.405 kroner for lys og varme i hallen.

Også november-regningen var høy. Den steg fra 18.714 kroner i 2020, til 57.859 kroner i 2021.

– Blir dagens prisnivå permanent, vil alt kollapse. Da vil ikke lag og organisasjoner som eier og driver egne anlegg klare utgiftene, sier han.

IKKE GODT NOK: Hans R. Dankertsen mener de kan leve med en strømpris på maksimalt 40 øre kilowattimen.

Tirsdag kom regjeringen med en strømstøttepakke til idretten og frivillige organisasjoner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kilowattime. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger.

Strømpakken vil bli beregnet etter omtrent samme modell som den som gjelder for husholdninger. De får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kilowattime, og ordningen skal vare i desember 2021 til mars 2022, ifølge Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dankertsen mener regjeringen skal ha honnør for tiltaket, men mener det ikke er nok.

– Skal vi jobbe «gratis» for samfunnet bør det være en klar forutsigbarhet i pris og avgift. En fastpris på 30–40 øre kilowattimen, pluss avgift, kan vi leve med. Ellers må tilskuddene økes.

Fana Arena sto ferdig i 2018 og er i stor grad finansiert av milliardæren Trond Mohn. Hver dag brukes hallen av flere hundre barn og unge.

– Dette får veldig store konsekvenser for oss. Nå må vi bruke oppsparte midler for å betale strøm og nettleie. Dette er penger vi skulle brukt til aktivitet, sier Dankertsen.

Fana idrettslag er med sine rundt 6000 medlemmer et av landets største ordinære idrettslag.

Idrettslederen er oppgitt over at staten håver inn milliarder på økte strømpriser.

– Det vi gjør nå er å returnere penger vi får i tilskudd fra det offentlige, tilbake til staten gjennom avgifter på strøm. Det er helt meningsløst.

VURDERTE Å STENGE: Fana idrettslag skrudde ned strømmen i flerbrukshallen Fana Arena, men skrudde opp igjen fordi barna som trente frøs, sier daglig leder Hans R. Dankertsen.

Dankertsen sier de at før jul skrudde ned varmen i hallen, for å spare penger.

– Vi gjorde et forsøk, men ungene frøs. Slik kan vi ikke ha det, så vi gikk tilbake til normaltemperaturen.

Det ble også diskutert å stenge hallen i jule- og nyttårshøytiden, sier han.

– Vi vurderte det, men dette er en tid på året da noen særlig trenger et sted de kan gå. Det er ikke alle som har det så greit hjemme, og dette er en gruppe vi er bekymret for.

Dankertsen sier han frykter at de galopperende strømutgiftene skal gjøre det vanskeligere å holde på, og rekruttere nye, frivillige.

– Folk henger i stroppen for å lage positive aktiviteter for barn og unge, og så opplever de at penger som er tjent på dugnadsarbeid forsvinner til strømselskaper og staten. Mange har nok hjemme, og jeg er redd for at noen nå ikke vil orke mer. Dette er en stor belastning for frivilligheten.

Han synes det er et paradoks at frivillige lag og organisasjoner som har gjort en stor innsats gjennom to år med pandemi, nå straffes hardt gjennom økte strømpriser.

– Konsekvensene kan bli at vi må redusere tilbudene våre. Det er en grense for hvor mange flere medlemmer vi kan verve, og det er en grense for hvor mye mer dugnad vi kan drive, for å øke inntektene. Et alternativ er å øke medlemskontingenten, mens man egentlig burde satt ned kontingenten for å stimulere og motivere flere til å drive med idrett.

Han tror det blir krevende tider fremover.

– Det er vanskelig å drive frivillighet og forebyggende arbeid når de ekstra midlene vi trenger må hentes fra et næringsliv og medlemmer som er sterkt preget av pandemi og økende strømutgifter.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen svarer Dankertsen via departementets kommunikasjonsavdeling.

– Her mener jeg Dankertsen og Fana idrettslag konkluderer for tidlig. Detaljene i ordningen er ikke engang avklart enda, sier statsråden.

– Det var viktig for oss å få på plass en enkel og fleksibel ordning raskt. Frivillig sektor er mangfoldig og derfor vil tilskuddet fordeles gjennom kommunene. De kjenner de lokale forholdene best og vil kunne hjelpe både små og store foreninger på en god måte.

SVARER: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier det var viktig å få på plass en enkel og fleksibel ordning raskt.

Trettebergstuen skriver at de er klar over at de høye strømprisene har skapt store utfordringer for svært mange lag og foreninger.

– Derfor startet vi med en gang arbeidet med å få på plass en ordning som også er tilpasset idrettslag og frivillige organisasjoner. Den er her nå og tilskuddet skal gå til å dekke deler av strømregningen for lag og foreninger i kommuner der strømprisene har vært historisk høye. Også har vi og andre støtteordninger som skal hjelpe idretten og frivilligheten gjennom pandemien som rammer oss alle så hardt.

Info – Enorme utgiftsøkninger En intern undersøkelse Norges idrettsforbund nylig har gjennomført, viser at mange idrettslag har hatt enorme utgiftsøkninger til strøm. – Idrettslagenes strømkostnader var i gjennomsnitt to og en halv gang så store i november og desember 2021 som året før. Gjennomsnittlig kostnad er økt med 40 000 kroner disse to månedene, men variasjonen er stor. Mange idrettslag eier egne anlegg, og enkelte idrettslag melder om en kostnadsøkning på over en halv million kroner på to måneder, skriver forbundet i en pressemelding. Vis mer

VG har stilt Norges idrettsforbund flere spørsmål om regjeringens støtteordning. Blant annet om den er god nok, etter forbundets syn, og om forbundet mener idrettslag flest kan leve med en strømpris som nærmer seg en krone kilowattimen.

– Vi har akkurat sendt ut en pressemelding på dette og må avvente ytterligere kommentarer til vi har fått mer detaljinformasjon om innretningen for ordningen, svarte kommunikasjonsdirektør Finn Aagaard til VG tirsdag kveld.

GLAD FOR STRØMSTØTTE: Berit Kjøll er president i Norges idrettsforbund.

I pressemeldingen Aaagard henviser til skriver idrettspresident Berit Kjøll at strømstøtten er et viktig tilskudd for å opprettholde idrettsaktiviteten.

– Dette var en gledens nyhet og en sann lettelse for alle våre idrettslag som nå har holdt pusten i flere uker i påvente av at en nasjonal støtteordning som kompenserer for de skyhøye strømprisene skulle komme på plass. Jeg vil takke myndighetene for at de har lyttet til idrettens behov, og innsett alvoret som mange av våre idrettslag som eier egne anlegg nå opplever og som de også har synliggjort, sier Kjøll.