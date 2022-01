UTSPØRRING: Terroristen Anders Behring Breivik ble utspurt at sin forsvarer Øystein Storrvik under dag to av rettssaken.

Fengselssjef om Breivik: − Har ikke vært noen progresjon

TELEMARK TINGRETT (VG) Kriminalomsorgen mener at Anders Behring Breivik ikke har hatt noe progresjon gjennom årene bak murene. Forsvareren mener han ikke har fått muligheten.

– Det har ikke vært noen progresjon, mener vi. Per nå har vi ment at han bør være der han er. Vi har prøvd å gjøre kompenserende tiltak, vi synes vi har gjort mange.

Det sier Espen Jambak, assisterende fengselsleder i Skien fengsel, fra vitneboksen i den provisoriske rettssalen i Skien fengsel.

Breivik har sonet i Skien fengsel siden 2013.

Han ønsker nå å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men påtalemyndigheten har motsatt seg dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

Info OM RETTSSAKEN Da Breivik i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker i terrorangrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, var et av rettens hovedargumenter at han selv etter 21 års soning i fengsel ville være en svært farlig mann. Etter å ha sonet minstetiden på ti år, begjærte terroristen seg prøveløslatt. Spørsmålet Telemark tingrett skal ta stilling til, er om Breivik fortsatt er så farlig at samfunnet må vernes mot ham. Vis mer

Psykiater Randi Rosenqvist konkluderte tidligere onsdag med at Breivik fortsatt er like farlig som han var etter terrorangrepene hvor han tok 77 liv. Kriminalomsorgen slutter seg til Rosenqvists konklusjoner.

De konkluderer med at det er nærliggende fare for at han på ny vil begå lignende forbrytelser som det han er domfelt for om han blir løslatt på nåværende tidspunkt. De er mener også at det er fare for at han vil begå eller medvirke til vold eller terrorhandlinger.

Forsvarer Øystein Storrvik uttrykte sterk misnøye over det han betegner som manglende muligheter for progresjon for massemorderen i fengselet.

– Hvordan skal han tilpasse seg et liv i frihet uten å ha kontakt med andre mennesker? spør han.

– Tenker sikkerhet

Storrvik mener at Breivik i praksis har svært marginale sjanser for å tilpasse seg et liv i fremtidig frihet, og nevner blant annet den strenge brev- og besøkskontrollen han er underlagt.

Kommunikasjonskontrollen innebærer blant annet at brev som kommer fra personer som har sympatisert med terroristens tankegods og massedrapene 22. juli, blir stanset. Det samme gjelder brev Breivik forsøker å sende med samme budskap.

Breivik har uttrykt at han også hovedsakelig kun ønsker kontakt med like-sinnede.

– Når man konstaterer at det tørker helt opp med kontakt med omverden. Er det noe som sier at det er problematisk? undrer Storrvik.

– Han sender politiske budskap, da blir det vanskelig, repliserer Jambak.

Psykiater Rosenqvist uttalte i sin vurdering onsdag at det bør iverksettes et noe mer uforutsigbart soningsmiljø for terroristen, for å se hvordan han reagerer på dette. Hun foreslo blant annet at Breivik kunne bli med ut på skogstur ukentlig.

– Er det innenfor planer? lurer Storrvik på.

– Vi har diskutert dette seriøst, men det er en grunn til at denne rettssaken er her, det er en vurdering at man tenker sikkerhet. Vi har også Breiviks sikkerhet å tenke på, sier fengselslederen, og sikter til at rettsbehandlingen føres i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner og ikke i en ordinær rettssal.

Jambak slutter seg til at det er lite progresjon, og sier at de har vurdert å finne andre løsninger, men at det ikke er enkelt.

Kriminalomsorgen tar likevel sikte på å vurdere en overføring av Breivik til et annet fengsel med et annet soningsregime på sikt, men det er ingen konkrete planer om dette på nåværende tidspunkt.

– Det er ikke enkelt å finne en løsning som er enkel for ansatte, Breivik og samfunnet for øvrig. En del av det er å også verne samfunnet, sier han.

RETT I SKIEN FENGSEL: Behandlingen av Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse behandles i en provisorisk rettssal i gymsalen i Skien fengsel.

Ville sone med dømt terrorist

Massemorderen har det siste halvåret sendt to formelle søknader om å få sone i fellesskapsavdeling med Philip Manshaus. Manshaus ble i 2020 idømt 21 års forvaring for drap på stesøsteren og for terrorangrepet på al-Noor-moskeen i Bærum i 2019.

– At Breivik ønsker å sone på fellesskapsavdeling sammen med en som har begått terrorhandlinger i tråd med egne politiske og ideologiske holdninger, forsterker vår oppfatning av at det ikke foreligger vesentlig endring i Breiviks tankegods og politiske holdninger.

Emily Krokan, rådgiver og jurist i Skien fengsel, sier at fengselet anser det som sentralt at søknadene ble mottatt for kort tid siden.

Søknaden ble avslått, fordi det ikke ble ansett som sikkerhetsmessig forsvarlig da det vil øke risikoen for at Breiviks budskap om ekstrem vold og oppfordring til terror ble spredt videre, ifølge juristen.

Breivik sendte også et brev til Manshaus’ advokat i oktober i fjor. Brevet ble stanset.

Forsvarer Storrvik er knapp i kommentaren om terroristens ønske om å sone med Manshaus.

– Det kan jeg ikke svare på, det gjør han på egen hånd.