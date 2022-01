FORBEREDER SEG: Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Bedrifter venter boom i fravær - vil likevel ha gjenåpning raskt

NHO mener næringslivet tar høyde for den varslede vinterbølgen i smitte og sykefravær. De vil ha gjenåpning raskest mulig.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi mener det er viktig med en gjenåpning av samfunnet så raskt som mulig og forventer at regjeringen lytter til fagetatene i denne typen vurderinger, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom til VG.

Hun vil normalisere samfunnet igjen - så raskt som råd.

– Den vintersmittebølgen som fagetatene har varslet, vil medføre at sykefraværet vil gå kraftig opp i næringslivet. Våre medlemsbedrifter har lang erfaring i å håndtere pandemien. En gjenåpning kombinert med forventet høyt sykefravær vil derfor kreve at bedriftene forbereder seg godt, sier Melsom.

Det innebærer at ikke alt vil gå på skinner for alle i næringslivet.

– Det er ikke tvil om at fraværet vil medføre driftsforstyrrelser. Derfor er det mange steder lagt gode planer for å håndtere dette. Det arbeidet må fortsette, legger Melsom til.

Borte i ca. seks dager

I følge fagetatene, nærmere bestemt Folkehelseinstituttet (FHI) sitt siste scenario om sykefravær fremover, så skriver de at blant de som har symptomer vil voksne i gjennomsnitt være syke to dager.

«I de to dagene antar vi at de ikke vil være på arbeid på grunn av sykdom. Utover de to dagene vil de være borte fra arbeidet i ytterligere fire dager, som følge av regler om isolasjon. Vi tar ikke stilling til i hvilken grad personer kan jobbe hjemmefra i disse anslagene,» skriver FHI.

Melsom i NHO mener noe arbeid hjemmefra er aktuelt, avhengig av sykdomsgrad.

– I noen virksomheter vil ansatte som blir smittet, men opplever mindre sykdoms-symptomer, kunne jobbe helt eller delvis hjemmefra. For andre bedrifter, som jobber med å produsere mat eller treprodukter, så vil man ikke kunne gjøre jobben hjemmefra, sammenligner Melsom.

DANSK GJENÅPNING: Danmarks statsminister Mette Fredriksen proklamerte i går full gjenåpning i Danmark i kommende uke. Hennes kollega, Jonas Gahr Støre, vil fortelle om norske lettelser om få dager.

– Bør den norske regjeringen gjøre som sine kolleger i Danmark, og åpne helt opp til uka?

– Jeg har tillit til at regjeringen støtter seg til rådene fra fagmyndighetene. Fra vår side vil vi raskest mulig tilbake til en normalsituasjon, samtidig med at vi nok må leve med dette viruset.

– Hvordan har næringslivet taklet det økte sykefraværet de første ukene i 2022?

– Vi har fått tilbakemeldinger om at sykefraværet har vært relativt høyt. Og at det noen steder har skapt driftsforstyrrelser. Lettelsene i karantene-bestemmelsene har likevel hjulpet mange av våre medlemmers driftssituasjon, svarer NHO-direktøren for arbeidsliv.

VIRKE-SJEF: Iver Horneland Kristensen er direktør i Virke, som representerer over 24.000 virksomheter med mer enn 300.000 ansatte.

Direktør i Virke, Iver Horneland Kristensen, er åpen om at de kommende ukene vil bli preget av fravær.

– Vi frykter at det blir utfordring på bemanning de neste ukene, sier Horneland Kristensen til NTB.

Virke-direktøren mener også det er fare for driftsforstyrrelser og at enkelte bedrifter kanskje vil måtte stenge i kortere tid som følge av sykefraværet.

– Noen bedrifter kan i ytterste konsekvens måtte stenge noe eller gå glipp av omsetning fordi de har problemer med å ha folk på jobb, sier Kristensen.

Smittebølgen kommer

I de ulike scenariene fra FHI varierer fraværet fra noe over 5 prosent ved moderat gjenåpning til at noe over 15 prosent av den yrkesaktive befolkningen vil være borte fra jobb på grunn av covid-19, andre luftveisinfeksjoner, samt isolasjonstid.

Da regner fagetaten med at det fraværet vil komme i tillegg til det vanlige sykefraværet, som de siste årene har ligget på 6–7 prosent.

Vintersmittebølgen ventes ifølge FHIs analyser å komme i februar.

I sine scenarier understreker FHI også at foreldre til barn under 12 år fortsatt ha tilsyn med dem når de har blitt smittet med covid-19.

«Vi legger til grunn at hvert syke barn under 12 medfører en person hjemme fra jobb,» skriver FHI, men legger til at siden flere familiemedlemmer kan smitte hverandre, så vil flere enn en voksen i husstanden kunne ha overlappende fravær.

FHI understreker i sin rapport som er laget på oppdrag for regjeringen - at det er stor usikkerhet både i scenariene for smitteutvikling som ligger til grunn og i anslagene om antall fraværsdager for sykdom og mildere symptomer.